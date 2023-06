Co všechno byste udělali pro nalezení svého ztraceného telefonu? Mnozí teď asi v duchu odpoví “první i poslední”, ale nejspíš by to nebyla až taková šílenost, kterou provedl jeden Ind. Když si potravinový inspektor Rajesh Vishwas pořizoval selfie u přehrady v oblasti Kherkatta Pearlkot, spadl mu přístroj do vody. Hodně mrzuté. Zatímco drtivá většina lidí by ale asi mobil oplakala a jeho hledání vzdala, tento úředník se pustil do něčeho málo pochopitelného. Nechat přehradu vypustit. Trvalo to tři dny a mimořádně vyteklo celkem 21 milionů litrů vody.

Kanker, Chhattisgarh | Food inspector suspended for wasting 21 lakh litres of water from Kherkatta dam to find his mobile phone I got information about this matter through sources & media reports that a food inspector of Pakhanjur, Rajesh Vishwas had gone for a picnic near… pic.twitter.com/Z4K1KE8jjA — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 26, 2023

“Poté, co ztratil telefon, vyprázdnil celou přehradu, aby ho našel. V této oblasti je mnoho farmářů a ačkoli telefon a jeho data jsou důležité, způsobit ztrátu vody pro veřejnost je nepřijatelné,” reagoval na případ jeden z členů indické vlády. Hodně sebevědomý a drzý úředník bude nyní čelit vyšetřování.

Ironickou tečkou celé kauzy je, že telefon sice byl nalezen, ale v nepoužitelném poničeném stavu. Prý šlo o Samsung v hodnotě cca 27 tisíc Kč, což by mohl být vlajkový mobil řady Galaxy S s vodotěsností, ale nejspíš došlo i k nějakému mechanickému poškození.

