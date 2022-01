Android a iOS v ohrožení? Další gigant chce vlastní operační systém

Svět operačních systémů pro chytré mobilní telefony je segment podnikání, ve kterém v globálním měřítku přežívá skutečně jen hrstka nejsilnějších. A slovo hrstka je ještě dost optimistické, neboť je z dlouhodobého hlediska ve skutečnosti řeč jen o dvou prostředích – Android a iOS. Do popředí se dere také nový HarmonyOS od Huawei, ale za ním už opravdu seznam masivně rozšířených systémů končí. Nicméně to, co časem vzdali celosvětoví obři jako Nokia, Samsung či Microsoft, chce zkusit další gigant. Přemýšlíte nad názvy jiných firem? Tak nemusíte. Tím zájemcem je totiž Indie.

Téměř jedenapůlmiliardový stát se k tomuto kroku chystá skrze svou vládu a ministerstvo pro ekonomiku a IT. Cíle druhé nejlidnatější země světa přitom vůbec nejsou malé, jelikož je prý cílem přímo konkurovat Androidu a iOS. Vedení země už podle tamních zpráv navazuje kontakty se startupy a akademické instituce, které by se chtěly na vývoji podílet. Ministr Rajeev Chandrasekhar se nechal slyšet, že “pro další operační systém je stále místo“.

Má podle vás Indie šanci výrazněji uspět?

Zdroj: GSMA