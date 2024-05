Aplikace IKEA dostala úžasnou funkci. Pomůže vám s vytvořením ideálního interiéru

Ovládání je intuitivní. Nábytkem můžete posouvat sem a tam a různě ho otáčet. Aplikace má trochu problémy s překrytím a předměty sebou vzájemně prostupují, ale není to něco, co by vyloženě vadilo.

Návrh v mobilní aplikaci

V mobilní aplikaci se pracuje také výborně. Můžete posoudit, jak přesné modelování je, když jsem k našemu stolu a židlím z IKEA přidal ještě jednu virtuální. Že nesedí barvy je dáno osvětlením, ale rozměry jsou zakresleny do prostoru opravdu přesně.