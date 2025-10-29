IKEA do Česka přinesla lampičku BLOMPRAKT s vestavěným reproduktorem. Umí Spotify Tap a nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky IKEA uvádí do Česka lampu s reproduktorem BLOMPRAKT za 1 290 Kč Zařízení kombinuje LED osvětlení se stmíváním a Bluetooth reproduktor s funkcí Spotify Tap Lampa je k dispozici v béžové, světle modré a černé barvě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Švédský nábytkářský gigant IKEA rozšiřuje svou nabídku chytré domácnosti o zajímavý hybrid – lampu BLOMPRAKT, která v sobě spojuje LED osvětlení a Bluetooth reproduktor. Novinka, která se poprvé představila během letních prázdnin, nyní přišla i na český trh s cenou 1 290 Kč. Zařízení navrhnuté designérem Jonem Eliasonem cílí na zákazníky, kteří hledají víceúčelové řešení do menších prostor. Stmívatelné osvětlení s reproduktorem navíc BLOMPRAKT zaujme variabilním umístěním – díky dvěma otvorům pro vedení kabelu pod základnou lze lampu postavit do různých úhlů podle potřeby. Výrobek obsahuje vestavěnou LED žárovku, kterou není nutné dokupovat. Světelný tok lze plynule regulovat jednoduchým stisknutím a podržením tlačítka, což umožňuje nastavit ideální atmosféru pro čtení, práci nebo relaxaci. Lampa je dostupná ve třech barevných variantách – béžové pro neutrální interiéry, trochu odvážnější světle modré a černé pro minimalistické prostory. Funkčností se od sebe nikterak neliší, a tak jde čistě o věc preference. Chytré funkce a propojení Reproduktor se připojuje k jakémukoli Bluetooth zařízení – telefonu, tabletu nebo třeba počítači. IKEA garantuje minimální dosah 10 metrů bez rušení, přičemž skutečná vzdálenost může být i větší v závislosti na konstrukci místnosti. Zajímavou funkcí je režim více reproduktorů, který umožňuje propojit BLOMPRAKT s dalšími Bluetooth reproduktory z nabídky IKEA a vytvořit tak vícekanálový zvukový systém. Pro uživatele streamovací služby Spotify nabízí lampa speciální funkci Spotify Tap. Po jednoduchém stisknutí tlačítka začne reproduktor automaticky přehrávat hudbu přesně tam, kde jste naposledy skončili. Systém navíc generuje hudební doporučení na základě vaší historie poslechu – opětovným stisknutím tlačítka přeskočíte na další skladbu. Cena a dostupnost Lampička BLOMPRAKT je již dostupná v českých prodejnách IKEA nebo v internetovém obchodě za cenu 1 290 Kč. V této cenové kategorii představuje zajímavou alternativu k samostatným Bluetooth reproduktorům, protože navíc nabízí plnohodnotné stmívatelné osvětlení. Plánujete si pořídit lampu s reproduktorem BLOMPRAKT od IKEA? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor česko IKEA lampička Mohlo by vás zajímat Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 Lumos! Xiaomi v Česku prodává novou lampičku, dá se ovládat hlasem i dotykem Adam Kurfürst 14.12.2024 IKEA v Česku prodává chytrou roletu. Můžete naplánovat, kdy se zatáhne Adam Kurfürst 25.4.2024 Tohle jsou nejlepší produkty chytré domácnosti z IKEA: Inteligentní žaluzie, LED pásek nebo geniální lampička Adam Kurfürst 5.5.2024 V IKEA se prodává další (a možná ještě lepší) chytrá roleta Marek Houser 23.1.2023 Věděli jste? IKEA prodává v ČR chytré zatemňovací rolety TREDANSEN za rozumný peníz Jakub Kárník 29.4.2024