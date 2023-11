HyperOS = Android 14? Xiaomi nic neskrývá!

Xiaomi představilo HyperOS před několika týdny

Operační systém, nebo uživatelské rozhraní?

Detailní pohled na označení prvních verzí ledacos prozradí

Xiaomi si s nejnovějšími topmodely připsalo hned několik prvenství. Globálně se jedná o první mobilní telefony, které jsou poháněné extrémně výkonným procesorem Qualcomm Snapdrahon 8 Gen 3. Xiaomi poprvé sáhlo k použití HyperOS, nového operačního systému, který si výrobce vyvinul.

Ale je to operační systém, nebo jen uživatelské rozhraní? Hranice může být velmi tenká, ledacos naznačí detailní pohled na označení prvních verzí HyperOS, které najdete v Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro. Co číslo sestavení prozradí? Dorazí HyperOS do Evropy?

Především fakt, že HyperOS je postaven na Androidu 14. S ničím jiným se ani v minulosti nepočítalo, teď to ale máme tak říkajíc oficiálně od výrobce. Jak to víme? Podívejme se na označení aktualizací pro Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro, mají označení 1.0.16.0.UNCCNXM a 1.0.14.0.UNBCNXM. První písmeno udává verzi Androidu (S=Android 12, T=Android 13, U=Android 14), oficiálně tedy máme potvrzeno, že HyperOS vychází (či přímo staví) z nejnovější verze Androidu. CN označuje region, díváme se na verze určené pro Čínu. Už dříve se ale objevily experimentální verze s písmeny EU v názvu, které označují Evropu. Xiaomi testuje evropské verze HyperOS pro řadu telefonů…

Podle všech indicií se zdá téměř jisté, že HyperOS dorazí i do Evropy a nahradí současné uživatelské rozhraní MIUI. První generace HyperOS bude postavena na Androidu 14. Určitě bych uvítal, kdyby každá verze HyperOS byla spojena s právě jednou verzí Androidu. U současných telefonů v tom Xiaomi občas dělalo trochu zmatek, současné MIUI 14 může být postaveno na Androidu 12, ačkoliv ve většině telefonů je spojeno s Androidem 13.

Jaký bude hlavní rozdíl mezi MIUI a HyperOS?

Zdroj: Vlastní