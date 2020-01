Levný Huawei Y6s jde dnes do prodeje v Česku. I s Google aplikacemi

Zásadní informací je také přítomnost Google aplikací a služeb. V opačném případě by to mohlo být pro české zákazníky citelnou překážkou. U vlajkového telefonu Mate 30 Pro, který na český trh míří bez nich, to asi ještě díky výkonu mnozí zákazníci překousnou, ale u přístroje do čtyř tisíc už by mnozí jistě hledali jiné varianty. Z designového hlediska jde také o ničím nevyčnívající počin, který připomíná dřívější díla z továrny Huawei. Přední kamera je umístěná ve výřezu a displej objímají standardní rámečky.