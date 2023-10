Huawei Watch Ultimate Gold Edition zaujmou na první pohled

Design bude spousta lidí považovat za kýčovitý, ale své fanoušky si najde

Ve světě hodinek patří Huawei k nejúspěšnějším výrobcům

Huawei se vrací na vrchol v Číně, Mate 60 Pro se u zákazníků setkal s obrovským úspěchem. Globálně výrobce boduje především ve světě hodinek. Luxusní model Huawei Watch Ultimate Gold Edition dokazuje, že výrobce si v této oblasti věří. Tyto zlaté hodinky se původně prodávaly pouze v Číně, před několika týdny ale dorazily do Evropy. 18karátovým zlatem se na hodinkách nešetřilo, stačí si prohlédnout fotografie. A tomu odpovídá cena – případní zájemci si musí připravit přes 70 000 korun. Klasické hodinky Huawei Watch Ultimate pořídíte za čtvrtinu ceny jejich zlatého bratříčka, ale pokud se vám zlato líbí a máte pro něj slabost…

Výbava hodinek nedoznala žádných změn. Připomeňme, že Huawei Watch Ultimate mají kulatý AMOLED displej s LTPO technologií, frekvence displeje se mění v závislosti na aktuálních potřebách (a to pozitivně ovlivňuje výdrž baterie). Výrobce uvádí až 14 dní, při intenzivnějším používání to může být “jenom” jeden týden, pořád se ale Huawei v tomto směru řadí k těm nejlepším. Sportovce potěší dvoufrekvenční pětisystémové určení polohy stejně jako možnost se s hodinkami potápět až do hloubky sto metrů. Kromě srdečního tepu a množství kyslíku v krvi vám hodinky změří i EKG.

Do obchodu nepoběžím a Huawei Watch Ultimate Gold Edition si nekoupím, ale vzhledově se mi hodinky líbí, kombinaci černé a zlaté barvy považuji za jednu z nejatraktivnějších. Současná situace ve světě chytrých hodinek je pro zákazníka příznivá, vybere si téměř každý. Dokonalý produkt neexistuje, vždycky se objeví slabé místo ve výbavě nebo výdrži. Záleží jen na vás, co při výběru hodinek upřednostníte a kde se smíříte s kompromisem. U hodinek Huawei je situace několik let neměnná – nejde s nimi platit a nabídka aplikací není právě široká. Ale jsou krásné, výborně fungují, nabízí excelentní výdrž a jsou kompatibilní s většinou chytrých telefonů na trhu. Není překvapením, že Huawei s nimi boduje.

