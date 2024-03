Předčasný apríl? Huawei nabízí hodinky s 512GB SSD diskem!

Hodinky Huawei patří k těm nejoblíbenějším na světě

Nabízí skvělou výdrž na jedno nabití a velmi atraktivní design

České zastoupení Huawei nabízí hodinky Watch GT 4 s 512GB SSD diskem

Prvního dubna se na internetu občas objeví nějaký více či méně podařený vtípek. Osobně za ten úplně nejlepší a nejlépe zpracovaný považuji nabídku YouTube Collection, video přikládám níže. Občas jsou některé vtípky více či méně umělé, s tím se nedá nic dělat.

Některým výrobcům se občas podaří přešlap a prvního apríla mají v jiném termínu. V poslední době je v tomto směru celkem přeborníkem místní pobočka Huawei, konkrétně lidé zodpovědní za rozesílání newsletterů. Prakticky v každém najdete nějakou větší či menší chybu.

The YouTube Collection: The Magic of YouTube in Your Hands

Tentokráte nás výrobce láká na hodinky Huawei Watch GT 4 se 16 GB operační paměti a 512GB SSD diskem. Působivá konfigurace, co říkáte? Jak ale jistě tušíte, Huawei ve své nabídce nemá takto nabušené hodinky, jedná se o specifikace notebooku. Tomu ostatně odpovídá cenovka, 15 200 korun (navíc v akci) není za Huawei Watch GT 4 úplně odpovídající cena. Když už Huawei tuhle chybu udělal, můžeme si položit otázku, k čemu by se takto obří paměť v hodinkách dala prakticky využít.

Naučí se hodinky Huawei platit?

Nosit na ruce kompletní zálohu úplně všeho (samozřejmě šifrovanou) by se někomu líbit mohlo a možná se v budoucnosti podobného řešení dočkáme. Zpátky k hodinkám Huawei – uvidíme, jak budou vypadat modely Huawei Watch GT 5 respektive Huawei Watch 5, které by měly být představeny během letošního roku. Výrobce pravděpodobně opět vsadí na HarmonyOS a jsem zvědav, jestli v letošním roce zvládne vyřešit placení pomocí hodinek.

Pokud se vrátíme k původnímu chybnému popisku – chybu samozřejmě může udělat každý, na druhou stranu by ale nebylo špatné, kdyby si autoři emailů své výtvory po sobě občas přečetli. Konkrétně v emailech od Huawei se nějaká chyba najde prakticky každý týden a ačkoliv to není nic strašného, moc profesionálně to na příjemce nebude působit…

Jak byste využili 512 GB SSD disk v hodinkách?

Zdroj: Huawei newsletter