Konkurent Apple Vision Pro vyjde na polovinu! Kdo ho vyrobí?

Huawei nejspíše brzy představí vlastní chytré brýle, velmi podobné Vision Pro

Budou téměř o polovinu levnější

Možná se budou jmenovat taktéž Vision Pro

Huawei se pravděpodobně snaží svým konkurentům na trhu pořádně zatopit. Nejde na to nijak zlehka, a po souboji skládacích telefonů se Samsungem to vypadá, že si brousí zuby i na Apple. Domněnku potvrdil na čínské sociální síti Weibo uživatel Li Nan. Toto potvrzení nelze brát na lehkou váhu, jelikož jde o bývalého ředitele marketingu čínské značky telefonů Meizu. Huawei by tak byl dalším výrobcem přinášejícím na trh podobný typ VR headsetu. V současnosti je největší konkurence Applu Meta Quest Pro. Ten se však dle recenzí potýká, stejně jako Vision Pro, s různými problémy, takže by na trhu mohlo být ještě místo.

Na začátek bych chtěl uvést, že zde budeme výrobek srovnávat výhradně s Vision Pro. Meta Quest Pro se v různých ohledech liší, a je patrné, že se Huawei snaží o technické provedení podobné spíše vizi Applu. Dle informací bude tedy Huawei headset přibližně o polovinu levnější, a také lehčí. Jeho váha by podle leaku měla být 350 g, kdežto Apple Vision Pro váží cca 600 g. Vysoká váha je jedním z hlavních důvodů, proč se majitelé brýlí vzdávají.

Li Nan potvrzuje vývoj Huawei headsetu

V případě Huawei v tomto ohledu nejspíše nebude žádný problém, a headset by tak měl být výrazně komfortnější. Stejně jako Vision Pro mají mít i Huawei brýle Micro-OLED 4K panely od Sony. Nenajdete u nich ovšem žádnou alternativu Apple EyeSight, který „projekcí“ vašeho obličeje dává najevo okolním lidem, zda je můžete vidět, či nikoliv. Další informace ohledně výbavy brýlí zatím nejsou známé, měly by ovšem využívat na míru vyrobený čip od Huawei, který však bude nejspíše výkonnostně daleko za Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro bude mít už možná brzy dalšího konkurenta

Je bezesporu zajímavé, že se headset může prodávat rovněž pod názvem Huawei Vision Pro. Teda alespoň na čínském trhu. Huawei má totiž tento trademark v Číně zaregistrovaný až do roku 2031. I v případě, že by žádný headset od Huawei nepřišel, by tak mohl mít Apple s prodejem v Číně pod tímto označením problém a musel by zde svůj výrobek přejmenovat, případně se s čínskou firmou dohodnout. Headset od Huawei bude dle leaku stát okolo $1,750 (asi 41 00 korun bez daně) a uveden by měl být do konce tohoto roku. Ještě doplním, že Huawei už své chytré brýle má, jde ovšem spíše o pohodlnější a stylovou náhražku sluchátek.

