Trendy ohledně designu telefonů většinou udává Apple, co se odvážných nápadů na zpracování týče, je však Samsung daleko otevřenější. Vždyť právě tento jihokorejský gigant byl prvním z větších výrobců, kteří na trh přinesli ohebný telefon. A v tomto inovativním duchu chce společnost podle všeho i nadále pokračovat.

Po internetu se začínají šířit informace, že by nám Samsung měl již brzy představit svůj skládací smartphone, přesněji tedy triple-fold. Je celkem jisté, že se o stejný koncept snaží také Huawei. Ten by navíc mohl být k dokončení takto ohebného telefonu ještě blíž, jelikož podle všeho někteří insideři očekávali model od společnosti Huawei již ke konci minulého roku. A z listopadového příspěvku od uživatele Ravegnus je patrné, že měl Huawei své triple-fold telefony původně přinést nejspíše někdy ke konci února 2024.

Podle leaků se můžeme na Samsung těšit někdy v průběhu druhé čtvrtiny roku, možná dříve. A nejnovější informace naznačují, že taktéž skládací telefony od Huawei přijdou až v Q2 2024. Je otázka, co tento posun vyvolalo, případně, zda jsou tyhle datumy vůbec pravdivé. Je ovšem jisté, že Samsung se bude snažit v tomto závodu zvítězit takřka za každou cenu.

Příspěvek, potvrzující informaci v článku:

Was originally expected to come out at the end of 2023. Has been in our Quarterly Foldable Report for 6+ months.

— Ross Young (@DSCCRoss) November 8, 2023