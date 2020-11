Kde vezme Huawei další procesory? Řešení už se prý buduje

Pokud alespoň trochu sledujete svět mobilních telefonů, jistě vám neunikly americké obchodní restrikce namířené proti čínské firmě Huawei. Ty mimo jiné způsobily odříznutí firmy od dodávek procesorů, jelikož jejich výrobci využívají americké technologie a museli se nařízením podřídit. Čínská společnost tak stojí už několik týdnů před problémem, kde další čipsety pro svá zařízení vezme. Spekulace o nových dohodách či hledání jiných dodavatelů zastiňuje aktuální zpráva. V Šanghaji už se údajně staví Huawei továrna na procesory.

Pro fanoušky mobilních telefonů této značky je to nadvakrát nejistá zpráva. O údajné výstavbě informuje deník Financial Times a zatím to vypadá, že čipsety se v ní mají vyrábět hlavně pro přístroje ze segmentu výstavby sítí. Tedy v oblasti, kde je Huawei velmi silné a možná je pro firmu důležitější než telefony. Zatím to vypadá na výrobu 45nm čipů, v roce 2021 pak 28nm a o rok později 20nm. Ve světě mobilních telefonů to pochopitelně na konkurenci nestačí. Tyto jednotky jsou zatím plánovány pro televize či 5G vysílače. Zásadní ale je, že samostatná Huawei továrna na procesory v Šanghaji by obešla americké restrikce.

Pokud by se výroba dařila, mohla by se čínská firma vrhnout i na mobilní čipsety a stát se v další oblasti absolutně nezávislou. Jen pár dní před touto novinkou se objevila zpráva, že by někteří výrobci mohli dostat pro produkci Huawei čipsetů výjimku. Ta by se ovšem netýkala třeba 5G vysílačů. Čínská firma má opět několik zadních vrátek v záloze, třeba jako s HarmonyOS a Huawei Mobile Services.

Jak myslíte, že se nakonec Huawei s procesory vypořádá?

Zdroj: acentral