Blíží se tisková konference Huawei. Ukáže EMUI 14?

12. prosince proběhne v Dubaji tisková konference Huawei

Dočkáme se globálního představení nových tabletů s HarmonyOS

Otazník visí nad novými telefony, výrobce by ale mohl ukázat EMUI 14

Huawei nadále bojuje s nepřízní osudu a ačkoliv se mu ve světě mobilních telefonů moc nedaří, v jiných oblastech úspěšný je a neustále představuje nové produkty. Další představení novinek nás čeká už příští týden a proběhne v Dubaji. Co si pro nás Huawei nachystal?

Pozvánka naznačuje globální představení nového tabletu (MatePad Pro s obřím displejem by se mi líbil), pravý horní roh by mohl odkazovat na zajímavé příslušenství. Osobně jsem ale nejvíce zvědav na novinky ze světa mobilních telefonů… Proč? Huawei v letošním roce zatím nepředstavil novou verzi EMUI. Pokud ale plánuje příští rok výraznější návrat na globální trh (například s Huawei P70, se kterým výrobce očekává velký úspěch), těžko by zakončil rok 2023 bez nějaké zásadnější novinky v této oblasti. HarmonyOS je fajn, ale mimo Čínu jej výrobce nerozšířil a ani to neplánuje.

Huawei v roce 2024 zabojuje. Ale vyhraje?

Pokud by se v mé kapse nacházel například Huawei P60 Pro, pak už bych se (právem) ptal po nové verzi EMUI a samozřejmě bych očekával novější verzi Androidu. Huawei v posledních letech vždy používá nejméně rok starou verzi Androidu, restrikce mu údajně nedovolují používat aktuální verzi. Ale v současnosti pořád jeho telefony nabízí maximálně Android 12 a to ještě jen v omezeném počtu přístrojů. Posun alespoň na Android 13 by byl vítaný, nějaká zásadnější novinka tím spíše. Z mého pohledu tisková konference Huawei hodně naznačí plány výrobce do roku 2024. Jsem hodně zvědavý…

Co Huawei v Dubaji představí?

Zdroj: X