Huawei představil mimo hromady dalších produktů také nový TalkBand B7, což je fitness náramek, který může sloužit také jako Bluetooth sluchátko. Chlubí se kvalitním displejem, hromadou senzorů a také zajímavým designem.

Náramek Huawei TalkBand B7 je poháněn čipsetem Kirin A1. Disponuje 1,53palcovým zakřiveným AMOLED displejem s rozlišením 460 x 188 pixelů a tělo je vyrobeno z nerezové oceli. TalkBand B7 splňuje certifikaci IP57 a nabízí vestavěný mikrofon a reproduktor, takže si z něj můžete klidně zavolat.

Co se týče zdravotních funkcí, náramek je vybaven PPG snímačem srdečního tepu a SpO2 senzorem. Mimo to dokáže zaznamenávat spánek, stres a menstruační cykly. TalkBand B7 je také schopný měřit i fibrilaci síní a dokáže rozpoznat spánkovou apnoi. K dispozici je rovněž 10 sportovních režimů a podpora pro měření VO2 Max. Náramek bude k dispozici ve verzi se silikonovým a koženým řemínkem, přičemž ta levnější verze začíná na v přepočtu asi 3 200 korunách bez daně. V tuto chvíli bohužel není jasné, zda se podívá i do Evropy.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Líbil by se vám podobný náramek?

Zdroj: gizmochina.com