Huawei asi chystá vlastní sledovací zařízení či službu

Jestli jste se po přečtení titulku vyděsili, rovnou si zase oddechněte. Ve skutečnosti nejde (teda snad, jeden nikdy neví) o žádnou globální sci-fi špionáž, ale o přípravy jednoho již poměrně rozšířeného praktického produktu pod novou značkou. Nedávná registrace u patentového úřadu EU (European Union Intellectual Property Office -EUIPO) ukazuje, že čínská společnost hodlá na trh vyslat novinku jménem Huawei S-Tag, což by nejspíš nemělo být nic jiného než vlastní lokalizační přívěsek.

Se svými “Tagy” už před několika měsíci vyrukovaly firmy Apple i Samsung (jeho Galaxy SmartTag jsme testovali) a je logické, že se i na toto pole pokusí Huawei vstoupit. Přece jen s mobily není situace úplně růžová, tak proč to nezkusit s něčím, na co vsadili i jiné velcí hráči? Patentový zápis pochází z 28. října a je tedy úplně nový. Zajímavé je, že patent přímo kategorii “přívěsek” neobsahuje. To může být buď nějaké opomenutí či chyba, nebo bude S-Tag součástí či funkcí nějakého jiného produktu. Třeba hodinek. Nechme se překvapit.

Rozhodně by ale mělo jít ve finále o nástroj, kterým opravdu bude možné sledovat (stejně jako v případě konkurence) cokoli nebo kohokoli, kdo dané zařízení u sebe má. Registrace je každopádně pro území EU, takže se asi na novinku můžeme těšit i u nás.

Které lokalizační přívěsky jste už zkusili?

Zdroj: LetsGoDigital