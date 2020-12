Konečně větší revoluce v bateriích? Huawei patentoval články s grafenem

Kolikrát už jste četli vizionářské články o tom, že se svět mobilů a elektroniky obecně dočká revolučních baterií, které strčí současné lithiové řešení do kapsy? Ano, i u nás jich celkem hodně vyšlo. A stále se nic moc neděje. Hodně velké naděje jsou přitom vkládány do řešení s grafenem. Ten už byl také spojován s některými konkrétními společnostmi a mobily. Aktuálně můžeme upřít zrak k čínské firmě Huawei, která na grafenové baterie zaregistrovala vlastní patent.

29

Nutno podotknout, že zaregistrované dokumenty nadále počítají s lithiem jako hlavním prvkem. Grafen by měl být použit v malém množství (0,1 až 10 %) jako vodivý materiál, nicméně i díky tomu by pak měly baterie vykazovat o dost lepší vlastnosti. Po padesáti kompletních nabíjecích cyklech by měly mít patentované články udržitelnost kapacity přes 90 % a účinnost vybíjení až 98 %. Současně používaná kombinace lithia křemíkových vrstev trpí na rozpad a deformaci, což se pochopitelně projevuje na životnosti článků. Huawei patent na částečně grafenové baterie počítá s využitím tohoto prvku v kombinaci se speciálním druhem lepidla (pojidla). To má zajistit efektivnější kontakt mezi vrstvami a zároveň má být vodivější.

1) křemíkové částice 2) grafen 3) pojicí vrstva

Čínská firma tedy zavádí grafen po malých krůčcích, nicméně je to dobré znamení. Snad se brzy přidají další a podíl tohoto prvku nejen v mobilních bateriích poroste. Akumulátory využívající maximální množství grafenu by bylo možné nabíjet rychleji při nižším výkonu. Životnost článků přitom může být troj až pětinásobná.

Kdy se asi dočkáme kompletní grafenové baterie?

Zdroj: hcentral