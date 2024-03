Díváme se na Huawei P70? Fotoaparát vypadá luxusně!

Huawei P70 patří k nejočekávanějším telefonům letošního roku

Výrobce na něm bude demonstrovat současný stupeň pokroku, kterého dosáhl

V Číně bude telefon extrémně úspěšný, ve zbytku světa zaujme jen fotoaparát

Huawei P70 bude pro čínského giganta pravděpodobně nejdůležitějším produktem letošního roku. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivé situaci se právě na tomto telefonu naplno ukáže, kam se Huawei za těch pár let vývoje dokázal dostat. Očekávání je obrovské, ačkoliv v Evropě bude telefon stát na okraji zájmu.

Částečně to může změnit špičkový fotoaparát, se kterým se všeobecně počítá. Absence Google aplikací ale je výrazným hendikepem, který nebude ochotný akceptovat každý potenciální zájemce. Návrat podpory 5G je naopak skvělou zprávou, která telefonu výrazně pomůže.

Na internetu se nyní objevil první obrázek, který by měl zachycovat chystanou podobu modelu Huawei P70. Modul s fotoaparáty je velmi výrazný a není to překvapení, výborný fotoaparát bude pro tento telefon nutnou (a nikoliv dostačující) podmínkou úspěchu. Telefon by měl nabídnout 1palcový širokoúhlý snímač, ani ostatní fotoaparáty určitě nebudou dělat ostudu.

Zatím neupřesněný procesor Kirin nebude schopen soupeřit s nejnovějšími kousky od společností Qualcomm a Mediatek, nabídne ale slušný výkon a především zmíněnou podporu 5G sítí. Pokud se vrátíme k samotnému designu – na obrázku telefon nevypadá vůbec špatně, ocenil bych ale rovný displej, od zakřivených se v poslední době opět ustupuje a uvidíme, jak k tomu výrobce přistoupí.

Představí Huawei současně EMUI 14? Je to téměř jisté!

Uvidíme, kdy se Huawei P70 globálně představí. Pravděpodobně právě s tímto mobilním telefonem dojde současně k představení EMUI 14, na které čekáme už dlouhé měsíce. Současné telefony Huawei většinou spoléhají na EMUI 13 v kombinaci s Androidem 12, posun kupředu už by to jednoznačně chtělo. V souvislosti s EMUI 14 jsem velmi zvědavý, jestli výrobce bude aktualizovat rovněž modely řady P40. Ty už jsou na trhu řadu let, od začátku jsou ale věrné Androidu 10 a myslím si, že už s principu by si zasloužily něco novějšího.

Jak se vám líbí Huawei P70?

Zdroj: X