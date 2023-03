Společnost Huawei právě na své tiskové konferenci představila hromadu novinek v čele s novými vlajkovými telefony řady Huawei P60. Ten je složen ze tří modelů – Huawei P60, Huawei P60 Pro a Huawei P60 Art. Tak se pojďme na všechny podívat.

Řada Huawei P60 je oficiálně tu

Všechny tři mobily mají stejný displej. Jde o 6,67palcový LTPO OLED displej s Full HD+ rozlišením 2700 x 1220 pixelů a obnovovací frekvencí, která se mění od 1 až po 120 Hz. Nechybí samozřejmě integrovaná čtečka otisků prstů a pokrývá je ochranné sklo Kunlun.

Fotoaparáty jsou tradičně tím, co nás na telefonech z vlajkové řady P od Huawei zajímá nejvíce. Všechny tři mají shodný 48Mpx hlavní snímač s RYYB a optickou stabilizací. Snímač přináší proměnlivou clonu v rozmezí f/1,4 až f/4,0. Ta se samozřejmě automaticky přepíná podle toho, co aktuálně fotí. Ultraširoký snímač dostal u modelů P60 a P60 Pro rozlišení 13Mpx, model P60 Art se pak chlubí rozlišením hned 40 Mpx. Co se týče teleobjektivů, základní P60 dostal 12Mpx senzor s až 50x digitálním zoomem, zatímco P60 Pro a P60 Art se pyšní 48Mpx snímačem s optickou stabilizací a až 100x digitálním zoomem. Čínská firma se chlubila také novým enginem Huawei XD Fusion Pro, který by měl fotografie ještě vylepšovat.

Pod kapotou všech tří modelů tiká čipset Snapdragon 8+ 4G, což je v podstatě LTE varianta Snapdragonu 8+ Gen1. V případě Huawei P60 a Huawei P60 Pro dostala výdrž na starost 4815mAh baterie s podporou 66W, respektive 88W drátového nabíjení. Obě verze mají také 50W bezdrátové nabíjení. Umělecká verze Art pak dostala hned 5100mAh akumulátor.

Huawei Freebuds 5 se asi rozloučí s nudnými “tyčinkámi” čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Huawei P60 a P60 Pro bude k dostání ve verzích Feather Purple, Feather Black, Emerald Emerald a také v limitované variantě Rococo White. Model P60 Art se dodává v barvách Blue Sea a Quicksand Gold.

A ceny? Za Huawei P60 se základním 128GB úložištěm zaplatíme v přepočtu asi 14 200 korun bez daně, Pro verze začíná na 22 000 korunách bez daně a vrcholná P60 Art začíná na 28 500 korunách bez daně. Telefony se s největší pravděpodobností podívají v dohledné době také do Evropy.

Jak se vám líbí nová řada Huawei P60?

Zdroj: GSMArena