Komerční článek

Že novinky mezi chytrými telefony od Huawei aspirují na první příčky fotomobilů je již zavedenou tradicí. Nejnovější model Huawei P50 Pocket ovšem přináší ještě mnohem nevšednější zážitek z fotografie pomocí nových technologií. Ukrývá v sobě totiž funkci Ultra Spectrum Fluorescence, se kterou dokážete zachycovat na rostlinách, zvířatech a věcech veškeré detaily a okem neviditelné stopy.

Mnoho rostlin a zvířat má skryté vzory a rysy, které jsou pouhým okem neviditelné. Nové technologie chytrých telefonů ale umožňují dosud nepoznané – jejich krásy totiž můžeme odhalit při pozorování skrze objektiv kamery. Huawei P50 Pocket tuto schopnost skvěle ovládá díky funkci Ultra Spectrum Fluorescence. S tou pak můžete tvořit dechberoucí snímky plné zářivých barev a detailů.

Svět, jak ho vidíte

Huawei P50 Pocket si ale umí vyhrát s barvami fotografií i v běžném režimu. Za tím stojí technologie True-Chroma Image Engine, která dokáže zachytit naprosto reálné snímky s přesně tak živými barvami, jak je vidíme ve skutečnosti. Nejen, že jsou barvy výrazné, ale obrazy jsou také čistší a hlubší.

Aby bylo zobrazení fotografií a videí co nejreálnější, disponuje flexibilní displej Huawei P50 Pocket HDR škálou 1,07 miliardy barev. V systému objektivů je rovněž integrované využití umělé inteligence s funkcí AI Cinemagraph, se kterou se úroveň fotografií chytrých telefonů posouvá na vyšší úroveň a prakticky stírá hranice mezi profesionálním a amatérským focením.

Zachytí vše do detailu

Vzhledem k tomu, že fotoaparát má vysokou fotocitlivost, umí výborně číst intenzitu světla. To v praxi znamená, že umožňuje, aby výsledný snímek vypadal ostřeji a barevné přechody působily přirozeněji. Přesnější stínování také pomáhá dodat hloubku různým objektům v záběru. Kamera tak nejen podporuje vyšší rozlišovací schopnost barev než jiné kamery, ale také zvládá pořizovat kvalitní snímky i při slabém osvětlení, a to co největším potlačením šumu.

Pořiďte si Huawei P50 Pocket i do vaší kapsy

Prodej nejnovějších přírůstků Huawei z řady P50 je již v plném proudu, ulovit ho ale můžete právě teď ve výhodném setu v rámci speciální valentýnské akce. Ta probíhá od 31.1. do 20.2. a při koupi Huawei P50 Pocket v ceně 34 990 Kč zdarma obdržíte sluchátka Huawei FreeBuds Lipstick a prodlouženou záruku o 1 rok. Více informací najdete na oficiálním webu Huawei.