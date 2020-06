V Číně začal prodej Huawei P40 Pro Plus, kandidáta na nej fotomobil světa

Společnost Huawei zahájila v domovské Číně prodej nejvýkonnějšího modelu vlajkové řady telefonů P40. Mobil s dodatečným přídomkem Pro Plus byl již několik dní k předobjednání a dnes (6. června) vyrazil i do obchodů. Společnost také znovu potvrdila, že Huawei P40 Pro Plus brzy čeká oficiální dostupnost i v Evropě. Zatím ale v neurčitých regionech. Telefon se bude prodávat v černé a bílé barvě v keramickém těle a to ve variantách 8/256 GB a 8/512 GB. Pro Evropu byla zatím stanovena cena 1399 eur (cca 37 tisíc korun) za kapacitně menší variantu. Telefon je každopádně považován za horkého favorita na pozici nejlepšího fotomobilu na světě. Žebříčku DxOMark aktuálně vládne jeho “slabší brácha” Huawei P40 Pro.

Nový vlajkový telefon Huawei nabídne oproti zmíněnému předchůdci ještě o jeden fotoaparát navíc. Bude jich mít tedy pět. Půjde o kombinaci 50MPx hlavní + 40MPx ultraširoký + 8MPx hloubkový s desetinásobným optickým zoomem + 8MPx telefoto + 3D hloubkový. Navíc dostane podporu pro 40W rychlonabíjení. Kromě barev a materiálu těla pak nebude mezi posledními nejvýkonnějšími Huawei telefony rozdíl. Dostupnost v Evropě u Huawei P40 Pro Plus potěší pochopitelně jen částečně. I tento mobil bude totiž patřit do skupiny těch, které nemají dovoleno používat Google služby a aplikace.

