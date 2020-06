Zepředu i zezadu fotí Huawei P40 Pro nejlíp na světě. Ale co zvuk?

Kromě testování předních a zadních fotoaparátů s ohledem na snímky a videa se populární server DxOMark věnuje také kvalitě audia. V žebříčku tohoto webu s benchmarky a praktickými testy je i v této kategorii velká spousta telefonů. Mají za sebou posuzování hlasitosti, dynamiky, zkreslení, vyváženosti, kvality mikrofonů nebo i zvuku ve videích. Aktuálně je na špici tohoto žebříčku čínský telefon Xiaomi Mi 10 Pro se ziskem 76 bodů. O bod těsně nad Huawei Mate 20 X a o dva body nad Apple iPhone XS Max a Oppo Find X2 Pro. Audio test bylo to poslední, co na serveru DxOMark scházelo k telefonu Huawei P40 Pro. Ten doposud ovládl zbývající dvě kategorie k předním a zadním foťákům a čekalo se na jeho výsledek z recenze zvuku. Jak se dalo vzhledem k parametrům telefonu předpokládat, na první místo to nebylo. Poslední vlajkový mobil Huawei nakonec uzavřel první dvacítku.

Reproduktor je jen jeden a ještě jde snadno zakrýt

Nepříliš lichotivý výsledek má na svědomí hlavně osamocený reproduktor. Ten je umístěný vpravo dole pod displejem a zejména praváci a obecně hráči mobilních her nemají problém jej v mnoha situacích zakrýt. Telefonu to vytkli autoři testu a my to můžeme z dosavadního používání potvrdit také. Můžete se podívat na naši kompletní recenzi. Opravdu to není moc šikovné řešení. Oproti tomu v Xiaomi Mi 10 si pohráli se zvukem úplně do puntíku. Už při prezentaci firma ukázala, že do telefonu umístila perfektně vybalancované a stejně velké stereo reproduktory, které jsou navíc vhodně umístěné a také výkonné. Ale zpět k Huawei P40 Pro a jeho výsledku z DxOMark audio testu.

Vlajkový Huawei dostal pochvalu například za dobrou barevnost tónů při přehrávání i nahrávání. Při pořizování záznamu si skvěle poradí i s dynamikou. To už ovšem vůbec neplatí pro přehrávání. O další bodový zisk pak mobil připravilo právě příliš snadné zakrytí reproduktoru nebo úzké spektrum pro příjem zvuku u selfie kamery. Přehrávání je podstatně horší než záznam. Celkově z toho bylo 59 bodů a sousedství v řebříčku s Honor V30 Pro a Realme X2 Pro, což je telefon za 12 tisíc. Tady prostě nejlepší fotomobil světa moc nepochodil. Přitom je jeho předloňský “brácha” ze série Mate na druhém místě, takže to není o tom, že by to Huawei se zvukem neumělo.

Zdroj: DxOMark