Komerční článek

Mít chytrý telefon neustále po ruce, to už je dnes pro většinu z nás přirozená věc. Huawei na to také již dlouhodobě reaguje inovacemi co se týče rychlosti nabíjení a výkonu baterií. Právě proto také novinka mezi smartphony Huawei, nova 10 SE, přináší svým uživatelům vylepšenou baterii s kapacitou 4500 mAh a schopnost 66 W nabíjení SuperCharge, díky kterému se telefon plně nabije jen za 38 minut.

Spousta energie v praktickém provedení

Ačkoli se může HUAWEI nova 10 SE pochlubit baterií s kapacitou 4500 mAh, na jeho velikosti se to nepodepsalo. Tělo smartphonu si s pouhými 7,39 mm zachovává svůj tenký design a působí kompaktním dojmem.

Co nám vlastně 4500 mAh baterie v praxi umožní? Podle testů společnosti HUAWEI vydrží telefon po plném nabití až 12 hodin nepřetržitého přehrávání videí, stejně dobře si však vede i co se týče hraní her nebo prohlížení webu. Nemusíte se bát, že by vás nova 10 SE nechala ve štychu, a to i pokud jste zrovna na cestách nebo vyrážíte na dlouhé výlety do přírody.

Nabíjení rychlostí blesku

Když už se přeci jen baterie nova 10 SE vyčerpá, na řadu přichází záchrana v podobě schopnosti rychlého 66 W nabíjení SuperCharge. Zásluhou funkce SuperCharge zvládnete svůj telefon nabít na 100 % za pouhých 38 minut.

Snad každý z nás někdy zažil podobnou situaci. Ráno se probudíte, sáhnete po svém telefonu a vyděsíte se. Telefon jste zapomněli dát večer nabíjet a za necelou hodinu musíte vyrazit do práce. S nova 10 SE vám takový přešlap nemusí dělat vrásky na. Místo stresu si můžete v klidu uvařit kávu, dát si teplou sprchu, vychutnat si snídani a než se vydáte do shonu všedního dne, telefon bude dávno připraven pro celodenní intenzivní používání.

Že nejste ani 38 minut na jednom místě? Nevadí. Nova 10 SE stačí jen 10 minut nabíjení k tomu, abyste mohli mít dalších 22 hodin sluchátka na uších a užívat si svou oblíbenou hudbu nebo třeba zajímavý podcast.

HUAWEI nova 10 SE pořídíte právě teď za cenu 9 499 Kč v barevném provedení Starry Black a Starry Silver na oficiálním e-shopu HUAWEI.