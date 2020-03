Když dnes Richard Yu, generální ředitel společnosti Huawei představoval řadu P40 a nové hodinky Watch GT2e, zmínil se také o číslech okolo Huawei Mobile Services. Jedná se o alternativu ke službám Google Mobile Services (GMS). Ty zahrnují AppGallery, Huawei Video, Huawei Music a Huawei Wallet. Jak jsou na tom tedy čísla?

Tyto služby nyní využívá přes 400 milionů aktivních uživatelů a to ve 170 zemích po celém světě. Kromě toho Richard vypíchnul, že společnost spolupracuje s více než 1,3 miliony vývojářů, kteří pravidelně přinášejí aplikace, hry a další software pro telefony Huawei. Co se týče videa, společnost zde spolupracuje například s Universal Pictures, Sony Pictures Entertainment, Paramount, BBC Studios a dalšími prémiovými kanály.

Co se týče hudby, zde Huawei spolupracuje s Warner Music Group, Sony Music či Universal Music Group. Richard na jevišti děkoval vývojářům za jejich ochotu a ty, kteří se ještě nepřidali pozval, aby se připojili do HMS ekosystému. Na to, jak krátkou dobu působí tento ekosystém na trhu se jedná o velmi ambiciózní čísla. Ovšem až čas ukáže, zda bude Huawei Googlu rovnocenným soupeřem. Nechme se překvapit.

Dáte někdy Huawei Mobile Services šanci?

Zdroj: gsmarena.com