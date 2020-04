Včera na internet unikl render Huawei MatePad T, který odhalil nejen design, ale také některé specifikace. Ukázalo se však, že to nebude jediný tablet, který Huawei již brzy představí. Na dalším úniku se totiž objevil Huawei MatePad, který by měl spadat do střední třídy.

Z krabice je vidět, že displeji chybí jakýkoliv výřez, což lze u tabletu rozhodně ocenit. Bude mít velikost 10,4″ a rozlišení bude 2K. Na zadní i přední straně nalezneme 8 megapixelový fotoaparát, přičemž zadní kameře bude pomáhat také LED blesk. Můžeme počítat se stylusem M-Pen a USB-C portem, což však není žádným překvapením.

Plakát ukazuje, že bude MatePad poháněn čipsetem Kirin 810, přičemž systém zde bude Android 10 s nadstavbou EMUI 10.1 Lite. O výdrž baterie se pak postará 7 250 mAh akumulátor. K dispozici bude jak LTE tak Wi-Fi varianta. Představení bychom se měli dočkat ještě tento měsíc a tablet by měl lákat především na dobrou cenu.

Zdroj: gsmarena.com