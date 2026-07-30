Huawei překvapí ultralehkým notebookem. Vejde se pod 800 g a má mít kamery na víku Hlavní stránka Zprávičky Huawei ukázalo ultralehký notebook MateBook Pro S na vlastní technické konferenci Čtrnáctipalcový kovový stroj má podle výrobce vážit jen 798 gramů Na vnější straně víka přibyl objektiv, k čemu bude, zatím nikdo nevysvětlil Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Ultralehké notebooky se roky drží kolem kilogramu a pod tuhle hranici se propracuje málokdo. Huawei MateBook Pro S má podle výrobce vážit 798 gramů, tedy o víc než 430 gramů méně než třináctipalcový MacBook Air – a to při větší úhlopříčce. Naplno se ukáže 5. srpna, do Česka ale zamíří jen stěží. Jak se podařilo hmotnost stáhnout pod 800 g? Huawei sází na hořčíkovo-lithiovou slitinu, tedy jeden z nejlehčích konstrukčních materiálů, jaké se do notebooků dávají. Tělo podle firmy drží pohromadě bez jediného šroubku – vnitřek spojuje čepová konstrukce vypůjčená z truhlařiny a základní deska je rozdělená na tři části. Výsledkem má být 798 gramů při tloušťce 11,9 milimetru, což značka prezentuje jako světový rekord mezi čtrnáctipalcovými kovovými notebooky. Foto: 你的大川同学/Weibo Slovo „kovový“ v tom rekordu ale nese pořádnou porci váhy. Ještě lehčí čtrnáctipalcový notebook prodává od roku 2024 Fujitsu: model FMV Zero se vejde do 634 gramů, tělo má ovšem z uhlíkových vláken. Novinka tak necílí na absolutní rekord, jen na ten ve své materiálové kategorii. Daň za štíhlost je vidět na snímcích z akce, protože na každém boku zbyl jediný USB-C konektor. Kdo je zvyklý zapojovat čtečku karet nebo HDMI, ten se bez redukce neobejde. Aktivní chlazení naopak zůstalo, mřížky jsou na fotografiích vidět na spodní straně. Kamery se nacházejí i na víku Nejzajímavější detail se schovává tam, kam se u notebooků nikdo nedívá. Kromě běžné webkamery nad displejem totiž přibyl objektiv i na vnější straně víka a výrobce u něj mluví o rozlišení 1080p a o předním a zadním fotoaparátu s umělou inteligencí. Servery VideoCardz a Notebookcheck ale na snímcích z konference napočítaly na víku hned dva otvory, takže by novinka měla mít tři kamery dohromady – dvě venku a jednu nad displejem. K čemu přesně budou, firma zatím neřekla. Objektiv mířící do místnosti má jít podle fotografií fyzicky zaclonit. Co zatím víme o specifikacích Uvnitř bude tepat nový čip Kirin XE90, který Huawei podle svých slov ukázalo veřejně vůbec poprvé. Proti dosavadnímu Kirinu X90 slibuje o 23 procent vyšší výkon jednoho jádra a o čtvrtinu lepší energetickou efektivitu, u výpočetní jednotky pro umělou inteligenci mluví o čtyřicetiprocentním posunu. Počítač s HarmonyOS má poprvé zvládnout také ray tracing, tedy realistický výpočet odrazů světla ve hrách. Přesný počet jader ani takty oficiální materiály neuvádějí – podle údajů, které se objevily mimo ně, půjde o deset jader s taktem do 2,45 GHz. Malý tablet nebo velký telefon? Huawei MatePad Mini stojí na pomezí dvou světů Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Operační paměť má začínat na 16 GB a končit na 32 GB, úložiště se bude pohybovat mezi 512 GB a 1 TB. Baterie dostane anodu s desetiprocentním podílem křemíku, díky čemuž má do sebe uložit o 15 procent víc energie a zároveň zhubnout o desetinu. Výrobce u ní uvádí až 18 hodin přehrávání videa, takový údaj ale nedovedeme nezávisle ověřit. Nabíjet půjde výkonem 66 W z obou stran a novinka má být prvním tenkým notebookem se čtyřmi anténami pro Wi-Fi 7+ – tohle označení ovšem používá Huawei samo, mezi oficiálními standardy ho nenajdete. Cena a dostupnost Cenu firma zatím neoznámila, padnout by měla 5. srpna, kdy se novinka v Číně představí naplno společně se skládacím MateBookem Fold. Vybírat půjde z pěti barev – bílé, žluté, šedé, fialové a černé. Do Česka se ale notebook s velkou pravděpodobností nedostane. Počítače s HarmonyOS zatím zůstaly výhradně v Číně a skládací MateBook Fold Ultimate Design se do Evropy oficiálně nikdy nepodíval. Kdo by po novince i tak sáhl, musí počítat s tím, že místo Windows dostane HarmonyOS a žádný program pro Windows na něm nespustí – nabídka aplikací je zatím čínská. O tom, jak se s vlastním ekosystémem Huawei žije, jsme psali už u tabletu MatePad Mini. Vzali byste notebook pod 800 gramů i za cenu toho, že na něm neběží Windows? Zdroje: Sina, VideoCardz, Notebookcheck, Weibo Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář HarmonyOS Huawei Kirin Notebook procesor Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete Libor Foltýnek 2.1.2025 Xiaomi chystá notebook s fantastickou výdrží baterie! Jeho představení je na spadnutí Jakub Kárník 27.12.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Nejlepší Android tablety do 8 000 Kč (2024): Výběr je až překvapivě snadný Adam Kurfürst 5.10.2024