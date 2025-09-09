Malý tablet nebo velký telefon? Huawei MatePad Mini stojí na pomezí dvou světů Hlavní stránka Zprávičky Huawei MatePad Mini je nový, opravdu kompaktní tablet Leckdo by jej mohl označit za přerostlý telefon a to nejen kvůli možnosti hlasových hovorů Novinka nabízí tenké rámečky okolo displeje i velmi malou tloušťku Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 9.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Vzpomínáte ještě na období takzvaných „phabletů“? Jednalo se o zařízení, která do značné míry přispěla k současnému trendu 6,5 a více palcových smartphonů. V dobách displejů s poměrem stran 16:9 a tlustých okrajů okolo nich se i s 6″ úhlopříčkou jednalo o smartphony, které svou velikostí skutečně vyčnívaly nad svými konkurenty. Nově představený tablet Huawei MatePad Mini mi svým představením éru phabletů v mnohém připomněl. Huawei MatePad Mini přichází s 8,8″ displejem Na jednu stranu úhlopříčka použitého 8,8″ displeje neodpovídá ani těm nejmenším tabletům na současném trhu. Nicméně díky velmi tenkým okrajům okolo použitého panelu, tloušťce těla pouhých 5,1 mm a hmotnosti pouze 255 gramů Huawei MatePad Mini skutečně v mnohém připomíná přerostlý smartphone. Použitý displej má pak ale „tabletový“ poměr stran 16:10 a jedná se o 10-bit OLED s rozlišením 2560 x 1600 px, 120Hz obnovovací frekvencí a (pro tablety až neskutečným) jasem 1 800 nitů. Nízká hmotnost zařízení je pak vykoupena menší kapacitou baterie – zde konkrétně 6 400 mAh. Tu lze nabíjet výkonem až 66 W. Pokud by uživatel hodlal Huawei MatePad Mini skutečně používat namísto smartphonu, vhod mu přijde slot pro jednu fyzickou SIM a nezapomnělo se ani na podporu satelitního volání. Konektivitu pak dále doplňuje nejmodernější Wi-Fi 7 a USB-C s USB 3.2 řadičem. Co se výkonu týče, ten zde dodává Kirin 9010, který si svou premiéru již odbyl již před více než rokem s řadou Huawei Pura 70 a k ruce mu je 12 nebo 16 GB RAM. Úložiště pak nabídne 256, 512 nebo 1024 GB. Použitým operačním systémem je pak pochopitelně HarmonyOS, zde konkrétně ve verzi 5.1. Na zádech se nachází 50MPx primární fotoaparát s clonou f/1.8 v doprovodu 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparátu. V průstřelu na přední straně se nalézá objektiv 32MPx fotoaparátu. Huawei MatePad Mini na domácím trhu vstupuje do prodeje za přibližně 9 600 Kč bez DPH a minimálně v dohledné době se patrně Čínu opustit nechystá. Uvítali byste podobné zařízení i na našem trhu? Zdroje: GSMArena.com, AH.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet Čína Huawei Huawei MatePad Huawei MatePad Mini Kirin Kirin 9010 Tablet tablety Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Xiaomi vydalo extra chytrou (web)kameru! Má displej a ohlídá domácnost Adam Kurfürst 31.12.2024 Takové chceme i v Česku! Nové televize od Xiaomi překvapí cenou a vysokou frekvencí Adam Kurfürst 24.10.2024