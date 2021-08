Huawei MateBook 14 AMD recenze: skvělá mašina pro vaší produktivitu

Společnost Huawei bojuje už poměrně dlouhou dobu s nepříznivými podmínkami na poli mobilních telefonů. Nejen proto se před časem vydala na trh s notebooky, kde navíc nabízí několik modelů od vlajkového MateBooku Pro X až třeba po Huawei MateBook D15, který se dá pořídit za velmi solidní peníze. V dnešním testu si představíme Huawei MateBook 14, což je střední třída, která však vyniká displejem, kvalitním zpracováním, výkonem nebo překvapivě dobrými reproduktory.

Obsah recenze

Obsah balení

Notebook Huawei MateBook 14 vám přijde v poměrně obyčejné bílé papírové krabici se zlatým nápisem Huawei MateBook Series. Naleznete v ní kromě samotného laptopu také 65W adaptér a brožurky. Žádná redukce, pouzdro nebo sluchátka se zde nenachází, ovšem jde o notebook střední třídy, takže jsme to ani nečekali. U takového MateBook X Pro vás přítomnost určitě potěší, ovšem ten stojí dvojnásobek.

Design a kvalita zpracování

Firma poprvé představila MateBook 14 v roce 2019 a svého designového jazyku se drží i u námi testovaného modelu 2020. Jde tedy o poměrně kompaktní zařízení, které váží slušných 1,5 kg a v nejširším místě má pak tloušťku 15,9 mm, což je velice solidní hodnota. Na vlajkový MateBook X (X Pro) samozřejmě nedostačuje, ale to bychom ani nečekali. Potěší naopak lepší portová výbava, která v sobě zahrnuje 2x USB-A 3.2, USB-C (pro nabíjení), HDMI a také audio jack. Možná bychom ale ocenili slot na microSD kartu, který zde bohužel chybí. Když už jsme u konektivity, za zmínku určitě stojí přítomnost Wi-Fi 6.

Notebook je tvořen z hliníku a celkově v nás budí dojem prémiovosti. Zvolená povrchová úprava však odráží poměrně dost světla a otisky prstů se na ní zachytávají více, než bychom si přáli. Po celou dobu jsme tak měli potřebu notebook čistit. Jinak ale nikde nic nevrže a nechrastí, což by měl být v této cenové kategorii standard, ale bohužel tomu tak není. Není tak potřeba dodávat, že je notebook na cestování jako stvořený. Překvapil nás také poměrně dobrý zvuk Huawei sound, přičemž reproduktorům nechybí ani basy. Samozřejmě v porovnání s kvalitními reproduktory to bude vždy horší, ale na poměry notebooků podávají celkem dobrý výkon.



Displej

S designem jde v ruku v ruce také displej, který se může na první pohled zdát poněkud netradiční. Má tenké rámečky (90 % obrazovky k tělu), což designu dodává ještě vyšší prémiovost. Dokonce se sem nevměstnala ani přední kamerka, která se nachází přímo v jednom z tlačítek. O tom ale až později. Jedná se o 14″ IPS panel s rozlišením 2160 x 1440 pixelů a 60Hz obnovovací frekvencí. Poměr stran pak činí 3:2, přičemž velká část notebooků na trhu disponuje klasičtějším 16:9. A na co je to vlastně dobré? Notebook vám poskytuje vertikálněji více místa, takže je vhodný na produktivitu. Pokud se tedy často topíte dokumentech, rozhodně tento poměr stran oceníte. Naopak na filmy a videa je 16:9 vhodnější.

My jsme si na něj rychle zvykli, ostatně i tuto recenzi z části píšeme právě na něm. Maximální jas pak činí 300 nitů (ačkoliv třeba na GSMAreně naměřili vyšší hodnotu), což stačí na práci v interiéru bez problémů. Pokud si jej ale máte v plánu brát pravidelně na zahradu, nebude vás trápit ani tak jas jako vysoká odrazivost displeje, která nás občas trápila. Displej je také dotykový, což je jistě příjemný bonus a překvapilo nás, že i při delší práci pouze přes dotykové ovládání není nijak extra zapatlaný.



Klávesnice, touchpad a čtečka otisků prstů

Klávesnice Huawei prostě umí. Dokázal to už ve svých předešlých noteboocích a dokazuje to i u tohoto modelu. Měli jsme možnost používat MacBook Pro z roku 2017, který měl problémovou butterfly klávesnici a psaní na něm nám osobně příliš nevyhovovalo. Dávali jsme to však za vinu nižšímu zdvihu kláves. Přestože má Huawei Matebook 14 také poměrně nízký zdvih kláves, je to úplně jiná písnička. Píše se na ní mnohem lépe, dostáváte lepší zpětnou vazbu a je také relativně tichá. Za poslední tři roky jsme vyzkoušeli několik různých notebooků a klávesnice u tohoto modelu patří k tomu nejlepšímu.

Huawei se opět rozhodl dát kamerku pro videohovory opět do tlačítka a my jej opravdu moc prosíme, ať už to nedělá. Proč? Protože to prostě nefunguje. U videohovorů, kdy ještě ťukáte do klávesnice vás není přes prsty vůbec vidět. Pokud nepíšete, je situace podobná. Když se totiž chcete dívat přímo do kamery, nevidíte osobu na druhé straně, protože nekoukáte na displej a když koukáte na displej, vypadá to, že hledíte někam úplně jinam.

Nějakou dobu jsme si museli zvykat na touchpad, jehož povrch není tak hladký, jak bychom si osobně představovali, ale po několikadenním používání jsme si nakonec zvykli. Nakonec můžeme usoudit, že je opravdu dobrý a podporuje také různá gesta, která mohou usnadnit práci, pokud se je dokážete naučit. Čtečka otisků prstů funguje perfektně a ve většině pokusů nás rozpoznala na první pokus.



Hardware a výkon

V našem případě tiká pod kapotou notebooku MateBook 14 procesor AMD Ryzen 7 4800H, který disponuje celkem osmi jádry a šestnácti vlákny. Dopomáhá mu 16 GB DDR4 RAM a 512 GB PCIe NVMe SSD disk. Hned na první dobrou můžeme říct, že výkon notebooku je opravdu dobrý a to ať se to týká v podstatě čehokoliv. Asi se nedá předpokládat, že byste si takový stroj pořizovali na hraní her, v této cenové kategorii jsou na to lepší kandidáti. Přesto se ani za herní výkon vyloženě stydět nemusí. Nemáme zde žádnou dedikovanou kartu, o grafický výkon se stará integrovaná Radeon Vega 7 a jste schopni zahrát si některé starší tituly na střední-vysoké grafické nastavení, novější pak spíše na nízké a s nižším rozlišením.

The Witcher 3: Wild Hunt – 720p, střední detaily (35-45 FPS)

Forza Horizon 4 – 1080p, nízké detaily (28-35 FPS)

Battlefield V – 720p, střední detaily (45-60 FPS)

Assassins Creed: Valhalla – 720p, nízké detaily (30-40 FPS)

Red Dead Redemption 2 – 720p, nízké detaily (27-35 FPS)

Pokud tedy chcete, na notebooku se hrát dá. Spíše je ale určen na produktivitu a práci s videem či fotkami. Práce s Photoshopem či Adobe Premiere je bleskurychlá, zde je vidět pravá sílá laptopu. Stejně tak jako multitasking, kdy není problém mít otevřených klidně 20 karet v Chrome, do toho poslouchat Spotify a na pozadí mít puštěné renderování.



Systém

V Huawei MateBook 14 nalezneme samozřejmě systém Windows 10 ve verzi Home a nechybí ani funkce Huawei Share, o které jsme vám psali už dříve. V notebooku je také předinstalovaná aplikace PC Manager, která nám přišla dosti užitečná. Automaticky totiž kontroluje, zda máte aktualizované všechny ovladače, můžete si přímo v ní nastavit režimy napájení (Výkon nebo Vyvážený) a existuje zde také diagnostika, která vyzkouší, zda všechny komponenty a ovladače pracují tak jak mají.



Výdrž baterie a nabíjení

Huawei MateBook 14 disponuje baterií o kapacitě 56 Wh a z 0 na 45 % se dokáže dobít za 30 minut, což je skvělá hodnota. Na 100 % se pak dostanete lehce přes hodinku. Jenže pokud nebudete na notebooku hrát hry, stříhat video nebo dělat jinou náročnou práci, vězte že kabel potřebovat jen tak nebudete. Notebook jsme používali jako naše hlavní zařízení, což spočívá v několika otevřených oknech Chrome, poslech hudby a občasné sledování YouTube a notebook bez potíží vydržel celý den. Při jasu na 100 % můžete tak počítat s výdrží 7-8 hodin a pokud jej snížíte, dostanete se klidně přes 10 hodin.



Cena a dostupnost

V základní variantě stojí notebook 21 990 Kč s tím, že se dá pořídit zatím pouze na oficiálních stránkách, ovšem měl by se dostat také do běžných e-shopů.



Resumé

Huawei MateBook 14 2020 je skvělým cestovním pomocníkem, který v sobě má ale zároveň dostatek výkonu pro náročnější práci. Pokud často pracujete s dokumenty, rychle si zvyknete také na 3:2 displej a v neposlední řadě také výbornou klávesnici a kvalitní zpracování. Jestliže ale často využíváte notebook pro dlouhé videokonference, doporučujeme si webkamerku nejprve vyzkoušet, nám osobně totiž vůbec nevyhovovalo její umístění. Jasně, za takovou cenu se dají sehnat laptopy s dedikovanou grafikou, ale zase budou mnohem těžší a budou mít ústupky v jiných věcech. Celkově jde o velmi povedené zařízení za zajímavé peníze, takže pokud sháníte laptop v této cenové kategorii, rozhodně jej můžeme s klidným srdcem doporučit.

Klady + kvalitní zpracování

+ praktický, ostrý a dotykový displej

+ skvělá a tichá klávesnice

+ dobrá výdrž baterie

+ zajímavý poměr cena/výkon

+ kvalitní reproduktory

Zápory – nepraktické umístění webkamerky

– na povrchu se zachytávají otisky prstů

