Huawei má nejlepší fotomobil na trhu, tvrdí nové hodnocení DxOMark

Společnost DxOMark ohodnotila 5G verzi telefonu Huawei Mate 30 Pro a výsledkem je nové první místo v žebříčku. Telefon v hodnocení DxOMark získal skóre 123 bodů, čímž se o dva body dostal před klasickou verzi Huawei Mate 30 Pro a Xiaomi Mi Note 10 Pro. Zajímavé je to, že 5G verze Mate 30 Pro a klasická verze Mate 30 Pro mají identické fotoaparáty.

Huawei Mate 30 Pro 5G je nejlepším fotomobilem podle hodnocení DxOMark

Jediným rozdílem mezi telefony je v podstatě jen podpora 5G sítí. Oba telefony se dokonce dostaly na trh současně. Zjednodušeně by se dalo říct, že DxOMark srovnal telefon při vydání (Mate 30 Pro se 121 body) a telefon po zhruba třech měsících a několika aktualizacích (Mate 30 Pro 5G se 123 body).

V této době měl Huawei vylepšit detaily fotografií, vylepšit stabilizaci automatického ostření. Dále je vidět vylepšení u fotografií ve špatných světelných podmínkách. Vylepšení se rovněž dočkalo nahrávání videa. Stejné vylepšení se samozřejmě netýká jen 5G verze, ale i klasického modelu Mate 30 Pro.

Na DxOMark se snesla i kritika za to, že testují telefon tři měsíce po vydání, což nemusí být zcela fér oproti jiným telefonům, kde hodnocení vychází v den vydání se základním softwarem. Na druhou nestalo se to poprvé u Mate 30 Pro. U Apple iPhone 11 Pro bylo rovněž hodnocení pozdrženo až do vydání iOS 13.2, hlavně kvůli funkci Deep Fusion.

Mělo by podle vás DxOMark testovat telefony hned při vydání?

Zdroj: gsmarena.com