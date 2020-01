Na trh v ČR brzy vstoupí doposud nejvýkonnější zástupce telefonů Huawei Mate 30 Pro. Od 27. ledna bude k předobjednání, od 10. února pak k dispozici i na webu a v oficiálních prodejnách v obchodních centrech Chodov a Quadrio. Jak už jsme dříve informovali, do zdejších vod vpluje s cenovkou 24 999 korun a bez mobilních Google služeb. Telefon se bude spoléhat pouze na své řešení s názvem Huawei Mobile Services (HMS) a vlastní sadu aplikací. Týden před spuštěním předprodeje firma zveřejnila bližší informace zejména o dostupnosti a bonusových položkách.

Softwarovou i hardwarovou výbavu už známe. Stejně tak i cenu. Tak co může zbývat? Zaprvé je to dostupnost. Firma 7 dní před objednávkami sdělila nejen to, že bude telefon dostupný v barevné variantě Space Silver, ale taky v omezeném počtu. Zkoušíme zjistit, kolik to bude. Jestli se to dozvíme, obratem článek doplníme. V rámci předobjednávek i samotného prodeje Huawei Mate 30 Pro v ČR společnost připravila také speciální zákaznickou kampaň. Při nákupu telefonu získá každý zákazník sluchátka, VIP záruku, poukaz na hodinky za korunu a přístup k přímé podpoře. Pomohou tyto bonusy prodejnosti telefonu, jehož největší nevýhodou jsou chybějící Google služby? Uvidíme. S ohledem na limitovaný počet kusů bychom se nedivili, kdyby byl Mate ještě před desátým únorem vyprodaný.

Majitelé Huawei Mate 30 Pro v ČR získají:

bílá bezdrátová sluchátka FreeBuds 3

šestiměsíční záruku na výměnu obrazovky (1x za 6 měsíců výměna obrazovky / nebo zadního krytu)

poukaz na Watch GT 2 do e-shopu Huawei.cz za 1 Kč, a to výměnou za vyplnění dotazníku spokojenosti, který zákazníci obdrží dva týdny po nákupu

speciální horkou linku vyhrazenou pro uživatele Mate 30 Pro, na které mohou kontaktovat vyškolené specialisty se svými dotazy

Zvažujete koupi Huawei Mate 30 Pro? Pohnou s vámi tyto bonusy?

Zdroj: TZ