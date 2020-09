Intel dostal výjimku na výrobu procesorů pro Huawei. Co se teď bude dít?

Americká společnost Intel má “v ruce” několik hodin starou výjimku potažmo licenci, která firmu opravňuje spolupracovat s čínským gigantem Huawei. Pár dní po patnáctém září, kdy naopak ztratila podobnou licenci třeba taiwanská TSMC dodávající čipy Kirin pro telefony či hodinky Huawei, tak přichází nějaká dobrá zpráva pro čínskou firmu. I když ne v tom smyslu, na jaký teď nejspíš myslíte. Intel nyní skutečně může vyrábět pro Huawei procesory, ty nicméně budou (nadále) určeny primárně do notebooků. O čipsety do mobilů nepůjde, tady radikálně zablokovanou firmu tlačí pata dál.

Zdroje jako Reuters citují představitele obou firem. Ti potvrzují, že v nové dohodě jde skutečně hlavně o čipsety pro notebooky. Huawei nicméně na svém webu zveřejnilo zprávu, že Intel bude dodávat i procesory pro novou sérii serverů FusionServer Pro V6. Čistě o laptopech tedy spolupráce nebude. Nedá se nicméně očekávat, že by Intel měl pro čínskou firmu produkovat čipsety i do mobilů nebo tabletů. Podobné by to nejspíš bylo i u AMD, o jehož nové výjimce / licenci se psalo před několika dny. Nový obchodní vztah této americké firmy s Huawei zatím potvrzen nebyl.

