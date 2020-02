Huawei dokončuje náhradu za Google Služby. Kdy poputuje do telefonů?

Čínská společnost Huawei, která byla nucená po známé kauze a obchodních tahanicích s USA začít pracovat na vlastní náhradě za softwarové Mobilní Služby Google (Google Mobile Services – GMS), je zase o krok blíž finálnímu řešení. V Číně se již nějakou dobu testuje v telefonech této značky prostředí Huawei Mobile Services (HMS) Core. To má nahradit současné HMS a původní obchod s aplikacemi od Huawei. Nový nástroj má tedy velmi podobné jméno, ale přináší komplexnější řešení jak pro uživatele, tak i pro vývojáře aplikací pro tuto platformu. Nyní se objevily zprávy, že dostatečně otestované HMS Core vyrazí co nevidět celosvětově do telefonů Huawei.

Co se reálně stane? Nová aplikace s pozměněným jménem by měla v přístrojích Huawei nahradit současné HMS. Kromě názvu bude jiná také ikona služby. Starší HMS je teď základem například v telefonech P30, které už šly na trh bez aplikací od Googlu. HMS Core má ale dle spekulací umět běžet i “vedle” amerického řešení, takže prý půjde nainstalovat a používat současně s ním třeba i na starších Huawei telefonech.

Balík služeb od Huawei pochopitelně nabývá rychle na objemu. Musí totiž co nejdříve nahradit základní Google funkce jako osobní účty, mapy, platby, herní prostředí, reklamní nástroje nebo notifikace. Tyto základní věci jsou v HMS Core přítomny v tzv. kitech. Těch je nyní k dispozici čtyřiadvacet. Na aktuální obsah balíku se můžete podívat.

Nové HMS Core je současně balíkem základních aplikací i “framework” prostředím pro vývojáře. Ty se snaží Huawei všemi silami zlákat k tomu, aby pro jejich ekosystém vydávali co nejvíce aplikací. Čínská firma se nechala slyšet, že chce Služby Google nejen nahradit, ale de facto jim i konkurovat. Našlápnuto k tomu má Huawei se svým HMS Core velmi dobře. Uvidíme, co na výsledek řeknou zákazníci. Nicméně většinu prodejů pro Huawei představuje domácí Čína a tam asi nebude problém zaujmout.

Myslíte, že HMS Core dokáže nahradit Služby Google a uspokojit zákazníky?

Zdroj: hcentral