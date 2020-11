Huawei zkusí se sluchátky FreeBuds Studio zabodovat v novém segmentu

Společně s telefony Mate 40 představila společnost Huawei před několika dny také nová sluchátka. Patří do zavedené série bezdrátových FreeBuds, nicméně jde o variantu s hlavovým mostem a circumaurálními náušníky (uši obepínají). Tento nový model s přídomkem Studio se tedy pokusí prorazit v hodně odlišném segmentu. Název přitom slibuje i velmi kvalitní až špičkový zvuk. Parametry Huawei FreeBuds Studio naznačují, jak na tom novinka bude. Nechybí pochopitelně ani aktivní potlačení hluku (ANC) a je k dispozici také tzv. awareness mód, který zesílí či propustí zvuky okolí.

Parametry Huawei FreeBuds Studio

40mm měniče

frekvenční rozsah 4 Hz – 48 kHz

ANC i potlačení šumu při hovorech

24 hodin poslechu (20 s ANC)

(20 s ANC) podpora L2HC a AAC kodeků

dvě antény, 8 mikrofonů

hmotnost 260 g

Bluetooth 5.2

barvy zlatá a černá

cena 299 € / cca 8 150 Kč

Kromě ANC se umějí mikrofony postarat i potlačení hluku při telefonování. Ovládání sluchátek se provádí prostřednictvím gest na náušnících. Hardwarové tlačítko slouží pro zapínání, párování a ovládání ANC. To má, stejně jako u námi nedávno testovaných FreeBuds Pro, tři úrovně. Je zde i možnost nechat si zesilovat hlavně lidský hlas a FreeBuds Studio se dají taktéž připojit ke dvěma zařízením naráz. Plně nabitá by měla být za hodinu. Desetiminutové nabíjení by mělo stačit na osmihodinový poslech bez ANC.

Zdroj: Huawei