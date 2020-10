Recenze sluchátek Huawei FreeBuds Pro: Rozlučte se s okolním hlukem

Čínská společnost Huawei v těchto dnech posílá na trh svá nová bezdrátová (TWS) sluchátka FreeBuds Pro. Jak můžete odtušit z názvu, jedná se o vylepšenou verzi dřívějších modelů. Lépe řečeno modelů, jelikož jsme se doposud dočkali v sérii FreeBuds hned několika produktů. Verze Pro by měla logicky bez kompromisů přinést to nejlepší a stát se vlajkovou lodí mezi Huawei sluchátky. “Papírově” to tak při uvedení skutečně vypadalo a tahákem má být zejména špičkové aktivní potlačení hluku (šumu, chcete-li), efektivní zesílení hlasu a dlouhá výdrž. Povedlo se čínské firmě všechny tyto superlativy skutečně do sluchátek vměstnat? Huawei FreeBuds Pro jsme si do redakce půjčili a odpověď už známe…

Balení a design Huawei FreeBuds Pro

Krabička sluchátek odpovídá zevnějškem dosavadnímu decentnímu stylu obalů od Huawei. Uvnitř jde ale o důmyslné seřazení všech prvků. Hned po odklopení víka vykoukne pouzdro se sluchátky. V mém případě tmavě šedé. V další papírové vrstvě se kolem oválu ukrývá šikovně schovaný napájecí USB-A – USB-C kabel. Úplně dole pak rychlá příručka a v malém šuplíčku zasunuté dvoje alternativní silikonové špunty.

Pouzdro sluchátek Huawei FreeBuds Pro se liší od těch, která byla k FreeBuds 3 a 3i. Tentokrát je oválné do šířky a otevírá se na horní delší straně. Jde vlastně o trochu prodlouženou variantu kruhového pouzdra od FreeBuds 3. Důvodem je trochu širší konstrukce sluchátek a také příjemně zvýšená kapacita baterie, kterou řeším v jednom z následujících odstavců.

Tvar samotných sluchátek vychází z již tradičního vzhledu původních Air Podů od Applu a také starších FreeBuds. I Číňanům se ale evidentně toto kopírován přejídá, takže se vydali trochu jinou cestou. FreeBuds Pro mají také “tyčinku”, ale tentokrát hranatou, kratší a robustnější. Za mě (obecně odpůrce designu s tyčinkami) je to povedený kompromis, který vypadá celkem dobře. Minimálně v tomto šedém provedení. Potěšila mě také přítomnost silikonových špuntů.



Zvukový nadprůměr

To, že mají in-ear sluchátka silikonové špunty, automaticky beru jako známku to, že výrobce měl zájem jim dát maximální kvalitu zvuku. Doteď mě žádný nepřesvědčil o tom, že bych změnit názor. V recenzi Samsung Galaxy Buds Live jsem zmínil, že kdyby jihokorejská firma nešla po extravagantním fazolovitém designu a vsadila na špunty, byla by na tom sluchátka lépe jak po stránce zvuku, tak i aktivního potlačení hluku. Díky tomu, že je mám stále u sebe, jsem ale mohl dojít k zajímavému zjištění.

Čistě po stránce zvuku jsou nová sluchátka od Samsungu lepší než Huawei FreeBuds Pro. Jen nepatrně v nízkých frekvencích (basy) a celkové hlasitosti, ale jsou. Zpětně se tedy klaním AKG a jejich vyladění “otevřených” Buds Live. Nová sluchátka od Huawei jsou nicméně i tak velmi kvalitní a zvukově rozhodně patří k nadprůměru, téměř ke špičce. Vyzdvihl bych přednes vysokých tónů, který je tady naopak lepší než u Samsungu. Když je nebudete přímo porovnávat s konkurenty a hledat drobné detaily, rozhodně nebudete mít důvod jim po stránce zvuku něco vyčítat. Opravdu velký přínos silikonových špuntů se následně ukázal na jiném místě…



Okolní hluk můžete skvěle zašpuntovat…

To, co Huawei propaguje jako hlavní tahák, se opravdu povedlo. Aktivní potlačení hluku (ANC – active noise cancelling) je u Pro verze FreeBuds skvělé. Když se opět vrátím ke konkurenčním Galaxy Buds Live, tak ta sice představují revoluci v kombinaci otevřený design bez špuntů + ANC, ale když to myslíte s potlačením hluku vážně, špunty jsou zatím prostě sázka na jistotu. Měl jsem možnost porovnat tuto funkci u obou produktů a Huawei v tomto případě vyhrálo. Ten slyšitelný rozdíl přisuzuji právě špuntům, mezi kterými si navíc můžete vybrat s ohledem na anatomii vlastních sluchovodů. Třešničkou na dortu je analýza utěsnění, o které se dočtete v sekci o ovládání a aplikaci.

ANC umí Huawei FreeBuds Pro používat ve třech módech. Ve čtyřech, když budeme počítat i úplně vypnutí. Při manuálním nastavení jsou na výběr možnosti Pohodlné, Obecné a Ultra podle toho, v jak hlučném prostředí se zrovna nacházíte. Když nemáte potřebu nebo trpělivost určovat sílu šumivého odstínění sami, můžete zapnout Dynamický režim. Ten z předchozích tří vybírá sám na základě informací z mikrofonů. Funguje velmi dobře. Stupně jsou slyšitelně odlišné a ten nejvyšší si poradí i s poměrně velkým hlukem jako je třeba ve vozech MHD nebo ve vlaku.



…ale klidně taky kvalitně zesílit

Kromě potlačení zvuků a ruchů z okolí se můžete dostat i do situace, kdy je naopak chcete slyšet čistě, případně i zesíleně. A to nemusíte být zrovna nedoslýchaví, i když i pro ty je funkce zesílení okolí velmi praktická. Zatím jsem nepochopil, proč tuto vychytávku nenabízejí Galaxy Buds Live (i když předchozí modely ano), nicméně FreeBuds Pro ji společně s ANC mají. Takže 2:1 pro Huawei.

Zesílení okolí a potlačení hluku nejde spustit současně, to dá rozum. Když sluchátkům řeknete, aby vám do ucha nechala pronikat okolní svět, máte navíc možnost zapnout funkci Vylepšit hlasy. Ta se při zesílení zaměří na frekvence lidského hlasu, takže je mluvící osobě trochu lépe rozumět. Je kladen důraz hlavně na výšky. Obyčejné zesílení okolí mluvení také pomůže neslyšíte jen zastřené huhlání, ale tato funkce opravdu pomáhá ještě o level víc. Povedené.



Aplikace a ovládání

V předchozích odstavcích jsem popsal dvě zvukové funkce, kterými sluchátka disponují. Je fajn, že ovládání hlasitosti, zapínání ANC či zesílení okolí (tzv. Awareness mód) se dá ovládat na těle sluchátek hned v základním nastavení. Ať už je propojíte s kterýmkoli přístrojem. Pokročilejší možnosti už je ale potřeba hledat v přidružené aplikaci, kterou je v tomto případě (stejně jako u ostatních Huawei sluchátek) AI Life. Například základní zkratky aneb gesta aplikace vysvětluje, jiné jsou volitelné.