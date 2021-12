Huawei se snaží zaujmout v Evropě nejen svými novými telefony nova 9, ale také něčím, co nikdo jiný předtím neudělal. Na konferenci ve Vídni nám totiž čínská firma kromě telefonu vrazila do ruky také..rtěnku! Ano. Čtete naprosto správně. Po dlouhých úvahách o tom, jak si před vámi obhájíme recenzi ryze dámského produktu jsme se odvážili ji otevřít a s velkou úlevou jsme vyrazili na vlak domů. Huawei FreeBuds Lipstick jsou totiž sluchátka. V podstatě jde o Huawei FreeBuds 4 v hezčím obalu určené pro dámy.

Obsah recenze Huawei FreeBuds Lipstick

Úvodem

Nemá smysl znovu psát to, co jsme vám přinesli v již vzniklé recenzi na Huawei FreeBuds 4. Pokud vás zajímá jak sluchátka hrají, mrkněte do ní. Pojďme se v této malé recenzi podívat na to, jak vypadají a jaké dojmy máme z netradiční konstrukce. Samotné pouzdro je složeno ze dvou částí, přičemž v té spodní nalezneme kromě baterie také místo na sluchátka a magnet, kterým je přichyceno horní víko. Kvalita zpracování je za nás na špičkové úrovni (ještě aby ne, když si za něj tučně připlatíme).

Špičková kvalita zpracování

Vše pěkně pasuje, nikde nic nevrže a kovové zpracování budí skvělý první dojem. Jediné co bychom vytkli je fakt, že musíte sluchátka (respektive pouzdro) zavírat jediným způsobem, k čemuž vám sice pomůže vizuálně oddělená hrana, ale po delším používání to může být otravné.

Technické specifikace

14,3mm měniče s horní frekvencí 40 kHz

Bluetooth 5.2

hmotnost sluchátka 4,1 g

průměr pouzdra 58 mm, výška 21,2 mm

baterie 30mAh ve sluchátku 410mAh v pouzdře

výdrž samotná sluchátka 4 h (bez ANC) / 2,5 h (s ANC) s pouzdrem 22 h (bez ANC) / 14 h (s ANC)

ovládání gesty (včetně hlasitosti)

odolnost IPX4

Poznámka redakce My muži vybíráme elektroniku čistě podle technických specifikací. Jenže jakou odpověď dostanete v případě, že se vaší něžné polovičky zeptáte, jaký telefon by si přála? Chce přece červený! Narážíme na fakt, že ženy často vybírají podle jiných kritérií než muži.

Sluchátka co voní? To jsme ještě neviděli

Kromě toho, že sluchátka dobře vypadají a může jít o ideální módní doplněk pro vaší polovičku, maminku nebo kohokoliv jiného také voní. Neděláme si legraci. Sice nevíme, jak dlouho to vydrží, ale už je v redakci nějaký čas máme a vůni cítíme ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Sice jako muži hledáme marně důvod k tomu, aby sluchátka voněla, ale pokud je to pro vás hodnotná informace, nemáme s tím žádný problém.

Cena a zamyšlení

Jak již bylo řečeno, Huawei FreeBuds Lipstick jsou ve své podstatě jen převlečené FreeBuds 4. Ty vyjdou na solidních 2 499 Kč, ovšem Freebuds Lipstick vás vyjdou na 5 499 Kč. Zde si tedy musíte dobře odůvodnit, zda vám stojí investice 3 000 Kč navíc za větší úsměv (nebo údiv) vaší přítelkyně, která si bezdrátová sluchátka přála. Pokud budete chtít vidět fotografie s modelkou, ty samozřejmě přidáme, takže se do recenze nezapomeňte mrknout i zítra.

Cenu asi nemá smysl nijak extra komentovat. Samozřejmě že za podobnou částku se dají sehnat mnohem lepší sluchátka. Tak je jen na vás, zda přítelkyni dopřejete dobrý audio zážitek a skvělý vzhled v jednom balení. Dokážeme si živě představit, že u některých produktů může design vyšší cenu obhájit.

Klady + kvalita zvuku

+ přítomnost ANC

+ nízká hmotnost

+ ovládání hlasitosti na sluchátkách

+ špičková kvalita zpracování

+ netradiční vzhled

Zápory – absence bezdrátového nabíjení

– horší výdrž baterie

– vyšší cena

– nepraktické zavírání pouzdra

Co říkáte na Huawei FreeBuds Lipstick?

Za sluchátka děkujeme společnosti Huawei.