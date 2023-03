Huawei Freebuds 5 se asi rozloučí s nudnými “tyčinkámi”

Od doby, kdy Apple představil svá první bezdrátová sluchátka AirPods (za posměchu mnohých konkurentů, kteří toto designové řešení od té doby kopírují), se svět audio pecek do uší drží několika celkem nudných šablon. Jednou z nich je provedení s “tyčinkou”, které vídáme, tedy vyjma Samsungu, viděli snad u všech značek vyrábějících i mobilní telefony. Zmíněný korejský gigant si se svými Galaxy Buds hraje ve vlastním designovém světě, nicméně ostatním se ze zaběhnutých trendů úplně vystupovat nechce. Teď to snad změní sluchátka Huawei FreeBuds 5.

Na internet unikly fotografie, které mají zachycovat právě tyto bezdrátové pecky. Pokud jsou snímky autentické, Huawei má evidentně v plánu pokusit se konečně o něco nového. Zatímco aktuálně prodávaný model Huawei FreeBuds 5i má stále zmíněné rovné tyčinky (nicméně trochu kratší a širší, za což od nás dostal malou pochvalu), nadcházející varianta nejspíš přijde v části pod samotným měničem s tvarem připomínající kapku vody.

Toto řešení by bylo nejen vzhledově osvěžující a mohlo by na uchu a pod ním působit třeba jako šperk, ale teoreticky by se současně mohlo postarat i o prostor pro větší bateriové články. To nikdy není na škodu.

Jaký tvar pecek / špuntů vám vyhovuje nejvíc?

