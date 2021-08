Huawei FreeBuds 4 míří do Česka. Jaká je cena?

Společnost Huawei představila sluchátka FreeBuds 4 již v květnu, ovšem až nyní míří do Česka. Sluchátka mezitím nasbírala v zahraničí spoustu převážně pozitivních recenzí, takže pokud pokukujete po prémiových TWS, možná by to mohla být ideální volba. Nyní jsou navíc v poměrně zajímavé akci.

Huawei FreeBuds 4 míří do Česka

Sluchátka Huawei FreeBuds 4 disponují vlastním čipem Kirin A1, což je asi největší změna oproti předchůdci. Samozřejmostí je pak podpora ANC. Díky třem mikrofonům jsou sluchátka schopná snížit okolní hluk až o 25 dB. Potěší také ovládání pomocí gest nebo nejnovější Bluetooth 5.2. Čínská firma láká taktéž na nový režim, který má být určen pro vloggery. Ten prý dokáže zachytit váš hlas čistěji i v nějakém rušnějším prostředí.

Huawei Freebuds 4 Review | Improved ANC earbuds

Nechybí ani herní režim, který snižuje opoždění zvuku na 90 ms. Co se baterie týče, sluchátka vydrží až 4 hodiny při běžném poslechu, spolu s pouzdrem pak až 22 hodin. Maloobchodní cena FreeBuds 4 byla pro český trh stanovena na částku 3 499 Kč. V rámci jejich uvedení do prodeje ale až do 15. srpna 2021 běží speciální prodejní akce, kdy si je zákazníci budou moct pořídit se slevou 700 Kč jen za 2 799 Kč. Můžete je zakoupit buď u partnerů Huawei nebo přímo na oficiálních stránkách společnosti.

Přemýšlíte o koupi sluchátek?