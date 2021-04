Huawei přeskočil pětku a uvádí Band 6. S čím chce konkurovat Xiaomi?

Je to jen pár dní, co čínská společnost Xiaomi představila šestou generaci svého extrémně oblíbeného chytrého náramku Mi Band. Se stejým pořadovým číslem u stejného produktu se nyní vytasil i konkurent Huawei. Jeho Band 6 přitom chronologicky nenavazuje a přichází dva roky pro modelu Band 4, respektive Band 4 Pro. Číselný skok a také zvolené datum představení výrazně naznačují, na jaké vlně se hodlá tento nový náramek svézt. Konkurence ale stranou. Podívejme se, jaké má Huawei Band 6 parametry a jaká je jeho cena.

Parametry a cena Huawei Band 6

1,47″ AMOLED displej s rozlišením 194 x 368 px

analýza tepu, spánku, SpO2

96 sportovních módů

upozornění na hovory a zprávy

ovládání hudby a fotoaparátu

výdrž 10 až 14 dní

Nový Huawei náramek bude podle všeho dostupný ve třech barevných variantách – Amber Sunrise, Forest Green a Graphite Black. V tuto chvíli se nachází na malajsijské verzi Huawei e-shopu, odkud si můžeme odvodit i cenu. Ta čistě v přepočtu činí cca 1200 Kč.

Zdroj: GSM Arena