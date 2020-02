HTC Wildfire R70 oficiálně: tři fotoaparáty, velký displej a slušná baterie

Je to už měsíce, kdy HTC oznámilo svůj poslední telefon. Nyní však představilo HTC Wildfire R70, což má být základní model určený pro Indický a Thajský trh. To, zda se dostane do Evropy není v tuto chvíli jisté. Ceny budou teprve oznámeny, ačkoliv se čeká, že bude stát telefon do 200 dolarů.

Jednou z nejlepších věcí je na telefonu bezesporu fotoaparát. Ty na zadní straně nalezneme hned tři, přičemž hlavní snímač disponuje rozlišením 16 megapixelů a světelností f/1,75. Sekunduje mu 2 magapixelová makro kamera a 2 megapixelový hloubkový senzor pro bokeh efekt. Na zádech nalezneme rovněž čtečku otisků prstů a logo HTC.

Přední stranu pak pokrývá 6,53 LCD displej s HD + rozlišením a poměrem stran 19:5:9. Nechybí ani kapkovitý výřez, kde se nachází 8 megapixelová selfie kamerka, která je schopna natáčet 1080p video. Telefon pohání osmijádrový čipset MediaTek Helio P23, kterému sekundují pouze 2 GB operační paměti RAM. Úložiště se zastavilo na kapacitě 32 GB, ovšem je možné ho rozšířit pomocí microSD karty. O výdrž baterie se stará 4 000 mAh akumulátor a v telefonu běží Android 9.0 Pie.

Jak se vám líbí HTC Wildfire R70?

