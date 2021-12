HTC, ty žiješ? Nový model Wildfire E2 Plus je na světě

HTC, které většina z nás (v odvětví mobilních telefonů) považuje za mrtvé představilo trochu nečekaně nový telefon HTC Wildfire E2 Plus, které bude určeno pro ruský trh. Jedná se o telefon s mizernými parametry, které neobhájí ani poměrně nízká cena.

HTC Wildfire E2 Plus je levný mobil, který přesto nedává smysl

Na přední straně nalezneme 6,82″ IPS LCD panel s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí, což snad nikoho nepřekvapí. Narušuje jej kapkovitý výřez s 8Mpx selfie kamerkou a vše zakončuje přímo obří brada, kterou bychom nechtěli vidět ani na takto levných zařízeních. Na zadní straně nalezneme celkem čtyři fotoaparáty v čele s hlavním 13Mpx snímačem. Dále je zde 5Mpx ultraširoký a dvě 2Mpx kamerky.

V útrobách mobilu tiká čipset Unisoc Tiger 610 v kombinaci se 4 GB RAM a 64GB úložištěm, přičemž o výdrž se stará 4 600mAh baterie bez podpory rychlého nabíjení. Za zmínku stojí čtečka otisků prstů na zadní straně a také slot na microSD karty. Systémem pak bude Android 11. A cena? V Rusku zaplatíme za telefon v přepočtu asi 4 000 korun. Za podobnou částku se přitom dají sehnat telefony od ověřených značek s rychlejším a jemnějším displejem, lepším výkonem i fotoaparáty. Co má tento výkřik do tmy znamenat sami nevíme. Vlastně nemáme nejmenší tušení, co si HTC od podobných telefonů slibuje.

Jak se díváte na značku HTC?

Zdroj: gizmochina