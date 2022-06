HTC to opravdu zvládlo. Po letech představí vlajkový mobil

Když v tuto chvíli zadáte do českých zbožových vyhledávačů název značky HTC, mobilní telefony můžete ve výsledcích spočítat maximálně na prste jedné ruky. Obodbně je na tom i oficiální web tchajwanské firmy, kde je úplně osamocený pouze model Desire 20 pro. Ačkoli je poslední měsíce a roky patrné, že společnost vidí svou budoucnost hlavně ve VR headsetech a dalším příslušenství pro rozšířenou realitu, brzy by měl být představen její nový vlajkový telefon. Asi po čtyřech letech.

Nutno přiznat, že půjde o produkt, který bude mít rovněž velmi blízko k VR, i když forma propojení zatím není jasná. Novinka spadající do HTC VIVERSE zatím nebyla předmětem nějakých zajímavějších úniků, takže bude velkým překvapením, co firma představí. Každopádně již známe pevné datum prezentace, během které se nové zařízení objeví. Stane se tak již 28. června. Silueta v pozvánce jasně naznačuje klasický “dotykáč”, ale uvidíme, co přesně bude umět.

Jaké myslíte, že bude mít nové vlajkové HTC parametry?

Zdroj: pharena