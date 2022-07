Není to tak dávno, co nám společnost HTC po dlouhé době ukázala telefon. Konkrétně šlo o kousek Desire 22 Pro, který se snaží zákazníky nalákat na propojení s tzv. Viverse a nyní to zkouší také na trhu s Android tablety. Ukázalo totiž tablet HTC A101, který se svou cenou spadá do střední třídy.

HTC A101 zaujme snad jen kovovou konstrukcí

Přední stranu zařízení pokrývá 10palcový LCD panel s rozlišením 1920 x 1200 pixelů a 60Hz obnovovací frekvencí. Kromě toho je zde přítomná také 8Mpx selfie kamerka, která však zvládá natáčet pouze v HD rozlišení. Na zadní straně se nachází modul s 16Mpx hlavním snímačem, 2Mpx hloubkovou kamerkou a LED bleskem. Výkon dostal na starost základní čipset Unisoc T618, který je na tom s výkonem podobně jako třeba Snapdragon 460. Dopomáhá mu 8 GB RAM a 128GB úložiště, které je možné rozšířit díky slotu na microSD kartu.

Tablet se chlubí kovovou konstrukcí a lze k němu rovněž připojit klávesnici. Výdrž dostala na starost 7000mAh baterie s podporou 10W nabíjení a systémem je Android 11. V tuto chvíli se začal prodávat v Rusku a Jižní Africe a to v přepočtu za asi 8 500 Kč. Pokud se podívá i k nám, bude to mít vzhledem ke své výbavě těžké. Konkurence v podobě tabletů jako je třeba Xiaomi Pad 5 je totiž ve všech ohledech mnohem lepší.

Jaký Android tablet používáte vy?

