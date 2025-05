Google možná brzy ukončí Hry Google Play. Co se děje?

Poté, co v roce 2024 skončilo minimálně osm aplikací a služeb, to vypadá, že v roce 2025 nás čeká další čistka. Podle nejnovějších informací by další aplikací na řadě mohla být Google Play Games – my je známe jako Hry Google Play. Známý „APK teardown“ specialista AssembleDebug si všiml změn, které naznačují, že Google pomalu přesouvá klíčové funkce herní aplikace přímo do Obchod Play. To by možná zametlo s potřebou mít pro herní obsah samostatnou aplikaci.

Jednou z přesouvaných funkcí je například sledování herních úspěchů, tzv. achievementů – důvod, proč řada uživatelů aplikaci vůbec používala. Podle specialisty se navíc chystá i integrace správy herního profilu a možnost sledovat ostatní hráče přímo v Obchodě Play.

Z dalšího úhlu pohledu si navíc můžeme všimnout, že samotná aplikace už dlouho nedostala žádné zásadní novinky. To všechno dohromady působí, jako by se její konec pomalu, ale jistě blížil.

Aplikace má v tuto chvíli přes přes 5 miliard stažení a více jak 13 milionů recenzí, přičemž průměrné hodnocení se pohybuje okolo 3.9 hvězdiček z 5 – takže se hodnocení aplikace dá považovat za spíše kladné.

Hry Google Play skončí pro Android, desktopová aplikace zůstane

Je důležité si neplést dvě různé služby. V tomto případě mluvíme o mobilní aplikaci Hry Google Play, která vznikla v roce 2013 jako herní centrum pro Android uživatele.

Hry Google Play pro Windows (spuštěné teprve v roce 2022) zatím běží dál, a dokonce nabírají na důležitosti poté, co Microsoft ukončil podporu Windows Subsystem for Android (WSA), což byla technologie, která umožňovala spouštět Android aplikace přímo ve Windows 11.

Pokud tedy hrajete Android hry na počítači, nemusíte se zatím ničeho obávat.

Nevíme, kdy přesně nastane konec

Oficiálně zatím Google nic nepotvrdil a pravděpodobně si dá načas, dokud nepřenese všechny klíčové funkce ze staré aplikace přímo do Obchodu Play. Ale jelikož je před námi ještě celý rok 2025, má firma spoustu času, aby samostatnou aplikaci tiše pohřbila.

Používáte vy nebo někdo ve vašem okolí Hry Google Play?

Zdroj: Android Police