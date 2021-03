The Walking Dead už dávno nejsou jen komiksy anebo televizní seriály. V posledních letech vyšlo už poměrně velké množství lepších i horších her. Nyní byla v předčasném přístupu vydána nová mobilní hra The Walking Dead: Survivors. Spadá do žánru strategických her, ve kterých máte na starost budování kempu, které se může rozrůst až do městečka uprostřed zombie apokalypsy. Ve hře se můžete těšit na plno oblíbených postav z komiksu včetně Ricka, Glenna, Dwighta nebo třeba Michonne.

Při výstavbě kempu se musíte bránit ze začátku proti zombie, v pozdějších fázích už však budete bojovat i proti ostatním hráčům. Společně s hráči můžete tvořit klany a postupně si zvětšovat své území. Právě boj o území se stává stěžejním cílem této hry.

The Walking Dead: Survivors – Gameplay Trailer (Android, iOS)

Postavy ze svého kempu se musí strategicky posílat prozkoumávat neznámé oblasti, ve kterých se dají najít užitečné věci pro přežití. Na misích můžete rovněž hledat další přeživší, se kterými můžete rozšířit vaši osadu. Samotné souboje připomínají tower defense hry. K dispozici jsou tři různé typy bojovníků, což zajistí alespoň několik odlišných taktik. K dispozici jsou i základní RPG prvky, což jde vidět u vylepšování postav.

V současné době je hra v předčasném přístupu, takže se v ní můžou vyskytovat chyby a neobsahuje veškerý obsah, který bude k dispozici v plném verzi. Každopádně jak tato beta verze, tak i finální verze hry bude k dispozici zdarma. Počítat však musíte i s dodatečnými nákupy za reálné peníze.

