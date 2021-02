Hra Slay the Spire vyšla v betaverzi na PC již v roce 2017, dokončena byla o dva roky později. V tu dobu byla přislíbena i mobilní verze hry. Majitelé iOS zařízení se dočkali v minulém roce a na Androidu jsme museli čekat až do tohoto týdne. Nyní už si ji tak každý může zakoupit a pustit se do hraní. Slay the Spire je karetní hra, která však spadá do žánru roguelike. Začínáte s určitým počtem životů a cílem je dostat se co nejdál a zničit každého nepřítele, na kterého narazíte. Toho docílíte jen tak, že správně vybalancujete svůj balíček.

Hra Slay the Spire sbírá skvělá hodnocení i na Androidu

Už na PC se tato hra stala hitem. Například v herním obchodě Steam ji kladně hodnotilo 97 procent hráčů. Průměrné hodnocení v odborných recenzích je podle serveru Metacritic 89 ze 100. První ohlasy z Androidu jsou pozitivní a naznačují, že se jedná o kvalitní port. Oproti klasickým karetním hrám jako je Hearthstone nebo Gwent je rozdíl i v ceně. Slay the Spire se dá koupit za 259 Kč. Za tuto částku dostanete kompletní hru bez reklam. Aktualizace s novým obsahem jsou zdarma.

Slay the Spire | Android Release Date Trailer

Oproti PC verzi se mobilní liší i v uživatelském prostředí, které bylo uzpůsobeno dotykovým displejům. Potěší i fakt, že se podporuje cloudové ukládání, takže můžete hrát na více Android zařízeních zároveň a vždy budete pokračovat, tam kde jste skončili. Bohužel se nepodporuje možnost importu uložených pozic z iOS nebo PC, takže pokud jste již hru hráli dříve, tak na Androidu budete muset začít od začátku.

Jedná se o velice nenáročnou hru. Ke spuštění je potřeba minimálně Android 5.1, zařízení s 1GB RAM pamětí a podporou OpenGL 3. Zjednodušeně řečeno to tak pustíte na většině zařízení, které používáte. Výše můžete vidět krátký trailer z Android verze, který hru velice dobře ukazuje.

Slay the Spire Humble Bundle

Hráli jste již někdy Slay the Spire?

Zdroj: androidpolice.com