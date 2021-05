Tip na úplně pitomou, ale návykovou hru: V PopCat můžete i reprezentovat

Už jsme si tak nějak zvykli, že svět mobilních her jednou za čas vychrlí naprosto primitivní, ale o to populárnější a návykovější titul, nad kterým kroutíte nevěřícně hlavou. Zatímco u něj třeba trávíte v kuse několikátou hodinu a zapomínáte na práci nebo studium. Vzpomeňme například na velmi prosté Flappy Bird. I když je tato hra založená jen na klikání, jde v ní alespoň o postřeh, pohyb a překonávání překážek. Nicméně hra PopCat, se kterou vás nyní hodláme seznámit, sází na prachobyčejné klikání. Nic víc. A přesto (nebo právě proto) její popularita strmě stoupá.

Grafickým i mechanickým základem hry je stejnojmenný internetový mem s kočkou jménem Oatmeal v hlavní roli. Její původní standardní obrázek byl “fotošopován” do podoby s do široka otevřenou tlamičkou a střídání těchto dvou snímků od té doby skončilo jako podklad pro mnoho videí i statických vtípků. Začátkem letošního roku pak tento mem přešel do další dimenze – herní. Hra PopCat se primárně nachází na webu popcat.click a její princip je opravdu naprosto triviální. Za každé kliknutí a otevření kočičí tlamičky získává hráč jeden bod. Ty jsou podle IP adres přičítány do žebříčku zemí, takže se automaticky můžete cítit jako reprezentant/ka.

Zní to naprosto pitomě? Jasně. Ale jakousi hlubší dynamiku této primitivní hře dodává například okamžitá změna skóre ve zmíněném žebříčku zemí. V něm máte možnost vidět, ve kterém koutu světa se nyní na kočku kliká úplně nejrychleji a nejvíc. Česko je momentálně na osmém místě. Webem ale klikání rozhodně nekončí. Hra PopCat má i svou mobilní verzi, i když podle všeho od jiného autora.

Aplikace má úplně stejně komplikovaný a sofistikovaný princip sbírání bodů, ale trochu jiný systém statistik. Po připojení do Hry Google Play sbírá hráč kliknutí do vlastního žebříčku a může se rovnat s ostatními. Přítomné jsou i velmi vtipné achievementy, které spočívají v překonávání různých číselných milníků. V mobilní verzi je také možné změnit text “POP” na libovolné znění. Jestli máte nějaký přebytečný čas ke spálení, nebo máte chuť prokrastinovat, víte, co dělat. POP!

Tak kolik jste zatím zaznamenali kliknutí?