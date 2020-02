Mobilní verze úspěšné PC a konzolové hry Dead by Daylight měla vyjít do konce roku 2019, což se nestalo, protože hra stále není dostupná. Vývojáři z Behaviour Interactive dnes oznámili, že by nakonec měla vyjít na jaře 2020. Hra se zároveň objevila v předregistraci na Google Play. Chystají se zároveň odměny, které se budou lišit v závislosti na počtu zaregistrovaných osob.

Dead by Daylight vychází na Android na jaře 2020

Jak už můžete vidět i na záznamu streamu, mobilní verze má poměrně značně osekanou grafiku. Ono se ale nejde moc divit, když i PC/konzolová verze měla problémy s optimalizací. V základu se ale bude jednat o stejnou hru, tedy asymetrický survival horor, kde budou hráči hrát stylem 4 vs 1. Pokud hrajete v týmu, je vaším úkolem přežít. Pokud hrajete jako příšera sám, je vaším úkolem naopak zabít čtyřčlenný tým. Již nyní víme, že hra vyžaduje minimálně Android 7.0 a hardware na úrovni telefonu Samsung Galaxy S7.

Dead by Daylight Mobile Devstream: Play with Devs

Na obrázku níže vidíte bonusy, které hráči obdrží za předregistraci. Výše odměn záleží na počtu registrovaných osob, minimum je 500 tisíc, největší odměny jsou za 1 milion předregistrací. Při vydání bude Dead by Daylight zdarma, nebudou ale chybět dodatečné nákupy za reálné peníze.

Dead by Daylight Behaviour Interactive

Hráli jste tuto hru? Těšíte se na mobilní verzi?

Zdroj: androidpolice.com