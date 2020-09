Oblíbená Battle Royale hra Call of Duty: Warzone míří na mobilní telefony

Call of Duty: Warzone je samostatně spustitelná Battle Royale hra, která vyšla nejprve na konzole a PC. Tento rok se dočkáme dalšího dílu této střílečky s názvem Call of Duty Black Ops Cold War, která samotný Warzone rovněž ovlivní. Navíc to nejsou jediné plány Activisionu pro Warzone. V budoucnu se hra Call of Duty: Warzone objeví i pro mobilní telefony.

Pro mobilní telefony se chystá známá hra Call of Duty: Warzone

Herni společnost Activision hledá výkonného producenta, který by měl na starost projekt WZM, což by mělo být kódové označení pro Warzone Mobile. V nabídce pracovní pozice rovněž stojí informace, že tento producent by měl na starost novou mobilní střílečku Call of Duty a jeho cílem bude přenést prvky z “velkých” konzolových a PC her na obrazovky mobilních telefonů.

Call of Duty®: Warzone – Official Trailer

Zajímavé je to, že by nešlo o první Call of Duty hru na mobilní telefony. Pokud nepočítáme stařičké Java hry, tak zde máme hlavně Call of Duty: Mobile. Ta má jen v obchodě Google Play více než 100 milionů stažení a vynikající průměrné hodnocení 4,5. Těžko říct, jestli se Activision v dříve vydané hře soustředí pouze na klasický multiplayer a Warzone nabídne jen Battle Royale režim. Ostatně hráči se určitě najdou. Na PC a konzolích hraje Call of Duty Warzone více než 75 milionů hráčů. To je obrovský úspěch, vzhledem k tomu, jak pozdě hra vyšla na rozdíl od konkurence v podobě PUBG či Fortnitu.

Je Call of Duty: Warzone i vaše oblíbená Battle Royale hra?

Zdroj: eurogamer.net