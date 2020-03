Hra Call of Duty Mobile je stále velice oblíbená, navíc má velké množství obsahu. A to i díky pravidelným aktualizacím. Dobrým příkladem je poslední aktualizace 1.0.11, která mimo jiné přináší do hry několik nových módů a novou mapu s názvem Meltdown, kterou budou fanoušci Call of Duty určitě znát.

Hra Call of Duty Mobile dostává nové módy i mapu

Mapa Meltdown se poprvé objevila ve hře Call of Duty: Black Ops 2 a nyní tak zažívá návrat v mobilní verzi. K dispozici je v sedmi různých módech: S&D, DOM, TDM, Snipers Only, Gun Game: Team Fight, Gun Game a FFA. Další novinkou v této aktualizaci jsou nové módy. Přesněji Gun Game: Team Fight, ve kterém dostáváte odlišné zbraně za zabití nebo za dvě asistence při zabití. Dalším novým režimem je 2×2 Showdown, kde proti sobě bojují dva týmy o dvou hráčích a každé dvě kola se mění výbava.

Call of Duty®: Mobile – Introducing Meltdown

Dalším novým módem je FFP Warfare, časově omezený režim, kdy týmy o dvaceti osobách hrají z pohledu první osoby. Přibyl i nový obsah pro Battle Pass a také se opravilo několik chyb a optimalizovala hra. Call of Duty Mobile je k dispozici zdarma na Google Play.

Hrajete Call of Duty Mobile?

Zdroj: droidgamers.com