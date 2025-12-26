Telefony Honor Win mají 10 000mAh baterii v tenkém těle, větráček a 165Hz displej. Brutální mají i výkon Hlavní stránka Zprávičky Honor v Číně představil herní smartphony Win a Win RT s kapacitou baterie 10 000 mAh při tloušťce pouhých 8,3 mm Oba modely disponují 6,83" OLED displejem se 185Hz obnovovací frekvencí a integrovaným chladicím ventilátorem Ceny startují na 2 699 juanech (cca 7 900 Kč) za model Win RT, varianta Win vychází od 3 999 juanů (cca 11 700 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Honor dnes na domácím čínském trhu odhalil zcela novou řadu Win, která nahrazuje dosavadní sérii GT. Dvojice herně orientovaných smartphonů Win a Win RT zaujme především kombinací extrémně velké baterie a překvapivě štíhlé konstrukce. Telefony míří na hráče, kteří nechtějí být omezováni výdrží ani výkonem. Designem se nápadně podobají nedávno uvedené rodince POCO F8. 10 000 mAh v těle tlustém jen 8,3 mm Hlavním lákadlem řady Win je bezesporu 10 000mAh baterie Qinghai Lake s obsahem křemíku 15 %, která podle Honoru posouvá odvětví do „éry desetitisícových kapacit“. Pozoruhodné přitom je, že výrobce dokázal takto velký akumulátor vtěsnat do těla s tloušťkou pouhých 8,3 mm. Hmotnost činí 229 gramů u modelu Win a 225 gramů u Win RT, což je na danou kapacitu velmi slušná hodnota. Oba telefony řady Honor Win nabízí 10 000mAh kapacitu baterie (strojově přeloženo z čínštiny) Model Win podporuje 100W drátové a 80W bezdrátové nabíjení, přičemž nechybí ani 27W reverzní nabíjení pro dobití příslušenství. Levnější Win RT se musí spokojit pouze se 100W drátovým nabíjením bez bezdrátové varianty. Aktivní chlazení s ventilátorem Honor do řady Win integroval aktivní chladicí systém s ventilátorem, který dosahuje otáček až 25 000 za minutu. Ventilátor pracuje ve spojení s parní komorou (VC) a má zajistit stabilní výkon při dlouhých herních sezeních. Výrobce slibuje IP68, IP69 i IP69K odolnost, takže by se do chladicího systému neměla dostat voda ani prach. Součástí balíčku je také pětiletý servis čištění ventilátoru zdarma. Výkon a displej pro náročné hráče Vyšší model Win pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5, zatímco Win RT dostal loňský Snapdragon 8 Elite. Oba čipy doplňuje paměť LPDDR5X a úložiště UFS 4.1. Honor Win Honor Win RT Přední stranu zabírá 6,83″ OLED panel s rozlišením 2800 × 1272 pixelů a špičková obnovovací frekvencí 185 Hz. Displej podporuje 5920Hz PWM stmívání pro snížení únavy očí a zobrazuje 10,7 miliardy barev v prostoru DCI-P3. O bezpečnost se stará 3D ultrazvuková čtečka otisků integrovaná pod obrazovkou. Fotoaparáty a další výbava V oblasti fotografování se modely liší. Honor Win nabízí trojitý systém s 50Mpx hlavním snímačem (1/1,56″, OIS), 50Mpx teleobjektivem s optickou stabilizací a 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem. Win RT se musí spokojit s duální sestavou bez teleobjektivu. Selfie kamera má u obou modelů rozlišení 50 Mpx. Xiaomi 17 Ultra je tady! Má brutální teleobjektiv a vymakaný hlavní snímač, Leica edice překvapí tajným ovládacím prvkem Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Telefony běží na systému MagicOS 10 postaveném na Androidu 16 a disponují stereoreproduktory s AI vylepšením zvuku pro lepší rozpoznání kroků protivníků ve hrách. Konektivita zahrnuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a NFC. Doporučené ceny v Číně Honor Win RT: 12/256 GB – 2 699 juanů (cca 7 900 Kč bez daně) 16/512 GB – 3 399 juanů (cca 10 000 Kč bez daně) 16 GB/1 TB – 3 999 juanů (cca 11 700 Kč bez daně) Honor Win: 12/256 GB – 3 999 juanů (cca 11 700 Kč bez daně) 16/512 GB – 4 699 juanů (cca 13 800 Kč bez daně) 16 GB/1 TB – 5 199 juanů (cca 15 200 Kč bez daně) Telefony jsou zatím dostupné pouze v Číně ve třech barevných variantách. Je nepravděpodobné, že by se modely někdy podívaly na náš trh. Zaujala vás kombinace 10 000mAh baterie a aktivního chlazení? Zdroje: Honor (1, 2), ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie čína Honor Mohlo by vás zajímat Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1. Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci Libor Foltýnek 13.12.2024 Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou Jana Skálová 29.12.2024 Toto se Honoru líbit nebude! Evropské ceny řady Magic 7 jsou venku Jakub Kárník 20.12.2024 Nový Honor Magic7 Lite vsadil všechny trumfy na baterii. Kapacitou skutečně překvapí, ale co zbytek výbavy? Adam Kurfürst 3.1. Honor vylepšil svůj nejlepší tablet do 4 000 Kč. Nabídne delší výdrž Adam Kurfürst 31.12.2024