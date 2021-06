Společnost Honor má letos představit dva ohebné telefony. Ty budou uvedeny pod sérií Magic, což potvrdila nová registrace dvou ochranných známek. Telefony mají nést názvy Honor Magic Fold a Honor Magic Flip. Co všechno o nich víme? Moc toho není, ale střípky začínají zapadat do sebe.

Honor představí dva ohebné telefony

Honor Magic Fold má mít prý podobný tvar jako Huawei Mate X2, půjde tedy spíše o rozkládací tablet, nežli o čistokrevný mobil. Naopak Honor Magic Flip má být konstrukčně podobný telefonům Samsung Galaxy Z Flip nebo Motorole Razr. Můžeme tedy počítat s tím, že půjde o ohebné véčko. Jako první má přijít na trh první jmenovaný telefon a můžeme samozřejmě počítat s nekompromisní hardwarovou výbavou. Má v něm například tikat dosud nepředstavený čipset Snapdragon 888 Pro.

Na Honor Magic Flip si ale dle všeho ještě počkáme. Dle prvních informací bychom se představení měli dočkat na začátku příštího roku. Ten by měl být ale také o dost levnější. Vzhledem k tomu, že se nedávno do telefonů Honor vrátili Google služby by se mohlo jednat o prodejní trháky.

Jak se těšíte na ohebné telefony Honor?

Zdroj: gizmochina.com