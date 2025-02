Poznáte podvodné video? Nová technologie od HONORu vám už brzy pomůže zatočit s deepfakes

Společnost HONOR je sice spojována především s mobilními telefony, ale oblast jejího zájmu je mnohem širší. Před pár měsíci tak na sebe upozornila novou technologií, která dokáže odhalovat takzvaná deepfake videa. Tedy videa vytvořená umělou inteligencí, která napodobují tváře a hlasy reálných osob.

Umělá inteligence je na vzestupu a kromě jejího využívání ku prospěchu společnosti se dá velmi snadno i zneužít. Velmi brzy na to přišli hackeři a drobní podvodníčci a začali s její pomocí tvořit falešné reklamní plakáty, ale třeba i celá videa. Takzvaná deepfakes jsou přitom jedním z největších nebezpečí současného internetu. Neustále jich přibývá a u těch nejkvalitnější mají i odborníci problém poznat, jestli jde o podvod či ne.

Detekce odhalí odchylky

HONOR už na loňském veletrhu IFA představil svůj systém založený na umělé inteligenci určený pro odhalování deepfakes. Jeho propracovaná technologie detailně analyzuje videa a dokáže v nich odhalit jakékoliv odchylky od „normálu“. Pokud na nějakou narazí, ihned uživatele upozorní, že se nejspíš jedná o podvodné video vytvořené s pomocí AI.

A co detekční systém dokáže odhalit?

Nesoulad v obličejích (např. nepřirozené vzdálenosti mezi očima, podivné postavení uší, nereálné rysy atp.)

(např. nepřirozené vzdálenosti mezi očima, podivné postavení uší, nereálné rysy atp.) Nesouvislou kontinuitu snímků ve videu

Podivné obrazové prvky zejména na okrajích videa

Špatnou syntézu pixelů

Neboli – detektor zjistí i to, co pouhým zrakem nepostřehne ani zkušený pozorovatel. Upozorní uživatele, a ten neskočí podvodníkům a špek. HONOR by ho přitom měl v ostrém provozu představit už v dubnu.

Pravděpodobně sice půjde o stejně tuhý souboj jako mezi současnými vývojáři a hackery, protože i AI je stále pokročilejší. Ale přesto je to vítaný nástroj, který jistě leckomu zachrání finance na bankovním účtu. Podle statistik společnosti Entrust Cybersecurity byl jen v minulém roce podobný pokus o útok proveden v průměru každých 5 minut.

Myslíte si, že dokážete poznat deepfake video?

Zdroj: Fonearena, Entrust Cybersecurity, Pixabay